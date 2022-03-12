https://arabic.sputniknews.com/20220312/قاديروف-عناصر-الجيش-الأوكرني-دب-فيهم-الخوف-والرعب-ويهربون-أمام-أعيننا-1059794128.html
قاديروف: عناصر الجيش الأوكرني دب فيهم الخوف والرعب ويهربون أمام أعيننا
قاديروف: عناصر الجيش الأوكرني دب فيهم الخوف والرعب ويهربون أمام أعيننا
كشف رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم السبت، عن حالة هلع وخوف في صفوف الجيش الأوكراني، حيث بدأت معظم التشكيلات بالهروب من قواعدها وترك أسلحتها... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T09:49+0000
2022-03-12T09:49+0000
2022-03-12T09:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046994653_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_ba523a550164c96bcb8c65ee8d83544a.jpg
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات قاديروف الذي قال إن "الكتائب العسكرية التابعة للجيش الأوكراني ضربها الخوف والهلع على مختلف الجبهات القتالية".وأضاف قاديروف قائلا: "على مرأى من مقاتلينا يقوم عناصر الجيش الأوكراني بالهرب تاركين الأسلحة الحديثة والذخائر والمعدات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سكان الأراضي المحررة في أوكرانيا يدركون جيدًا ما يحدث ويرون صحة تصرفات روسيا.وخلص قاديروف قائلا: "أنا متأكد من أن الجيش الروسي سينهي من أوكرانيا قريبًا الأرواح الشريرة التي يطلق عليها النازية الجديدة".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046994653_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f9406d29fee8226c9d6664b70e68a45e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قاديروف: عناصر الجيش الأوكرني دب فيهم الخوف والرعب ويهربون أمام أعيننا
تابعنا عبر
كشف رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم السبت، عن حالة هلع وخوف في صفوف الجيش الأوكراني، حيث بدأت معظم التشكيلات بالهروب من قواعدها وترك أسلحتها الجديدة.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات قاديروف الذي قال إن "الكتائب العسكرية التابعة للجيش الأوكراني ضربها الخوف والهلع على مختلف الجبهات القتالية".
وأضاف قاديروف قائلا: "على مرأى من مقاتلينا يقوم عناصر الجيش الأوكراني بالهرب تاركين الأسلحة الحديثة والذخائر والمعدات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سكان الأراضي المحررة في أوكرانيا يدركون جيدًا ما يحدث ويرون صحة تصرفات روسيا.
وخلص قاديروف قائلا: "أنا متأكد من أن الجيش الروسي سينهي من أوكرانيا قريبًا الأرواح الشريرة التي يطلق عليها النازية الجديدة".
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.