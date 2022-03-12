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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/قاديروف-عناصر-الجيش-الأوكرني-دب-فيهم-الخوف-والرعب-ويهربون-أمام-أعيننا-1059794128.html
قاديروف: عناصر الجيش الأوكرني دب فيهم الخوف والرعب ويهربون أمام أعيننا
قاديروف: عناصر الجيش الأوكرني دب فيهم الخوف والرعب ويهربون أمام أعيننا
كشف رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم السبت، عن حالة هلع وخوف في صفوف الجيش الأوكراني، حيث بدأت معظم التشكيلات بالهروب من قواعدها وترك أسلحتها... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T09:49+0000
2022-03-12T09:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات قاديروف الذي قال إن "الكتائب العسكرية التابعة للجيش الأوكراني ضربها الخوف والهلع على مختلف الجبهات القتالية".وأضاف قاديروف قائلا: "على مرأى من مقاتلينا يقوم عناصر الجيش الأوكراني بالهرب تاركين الأسلحة الحديثة والذخائر والمعدات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سكان الأراضي المحررة في أوكرانيا يدركون جيدًا ما يحدث ويرون صحة تصرفات روسيا.وخلص قاديروف قائلا: "أنا متأكد من أن الجيش الروسي سينهي من أوكرانيا قريبًا الأرواح الشريرة التي يطلق عليها النازية الجديدة".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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روسيا

قاديروف: عناصر الجيش الأوكرني دب فيهم الخوف والرعب ويهربون أمام أعيننا

09:49 GMT 12.03.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
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كشف رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم السبت، عن حالة هلع وخوف في صفوف الجيش الأوكراني، حيث بدأت معظم التشكيلات بالهروب من قواعدها وترك أسلحتها الجديدة.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات قاديروف الذي قال إن "الكتائب العسكرية التابعة للجيش الأوكراني ضربها الخوف والهلع على مختلف الجبهات القتالية".
وأضاف قاديروف قائلا: "على مرأى من مقاتلينا يقوم عناصر الجيش الأوكراني بالهرب تاركين الأسلحة الحديثة والذخائر والمعدات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سكان الأراضي المحررة في أوكرانيا يدركون جيدًا ما يحدث ويرون صحة تصرفات روسيا.
وخلص قاديروف قائلا: "أنا متأكد من أن الجيش الروسي سينهي من أوكرانيا قريبًا الأرواح الشريرة التي يطلق عليها النازية الجديدة".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:11 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
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