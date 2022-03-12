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قطر تؤكد التزامها بدورها كشريك فعال وموثوق لمواجهة تحديات المجتمع الدولي مع شركائها
قطر تؤكد التزامها بدورها كشريك فعال وموثوق لمواجهة تحديات المجتمع الدولي مع شركائها
علق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على مشاركته في منتدى أنطاليا ‏الدبلوماسي، الذي انطلق في تركيا.‏ 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:21+0000
2022-03-12T13:21+0000
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وأكد عبر حسابه على موقع "تويتر" أن بلاده "تؤمن بالدور الحيوي للدبلوماسية في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وتلتزم بدورها كشريك فعال وموثوق لمواجهة تحديات المجتمع الدولي مع شركائها".كما عبّر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن "سعادته بالمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وبحوارات مثمرة حول قضايا إقليمية ودولية مع عدد من الزملاء".وشهد منتدى أنطاليا، يوم الخميس، لقاء جمع كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا في مدينة أنطاليا، وبمشاركة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.ويحتضن منتجع أنطاليا التركي النسخة الثالثة من "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، في الفترة بين 11 و13 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، وممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية.ويلتقي خلال المنتدى نخبة من أبرز السياسيين في العالم والوزراء والدبلوماسيين والشخصيات البارزة في عالم الأعمال وصناع الرأي والأكاديميين.ويشهد منتدى أنطاليا مشاركة أكثر من 2000 ضيف من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية.وتم توجيه الدعوة لحضور المنتدى كل من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزيرة الخارجية الليبية، نجلاء منقوش، ووزراء خارجية رومانيا بوغدان أوريسكو، وباكستان شاه محمود قريشي، وفلسطين رياض مالكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/بعد-اتصال-مع-زيلينسكي-أمير-قطر-يستقبل-المبعوث-الخاص-للرئيس-الأوكراني-1059731718.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي

قطر تؤكد التزامها بدورها كشريك فعال وموثوق لمواجهة تحديات المجتمع الدولي مع شركائها

13:21 GMT 12.03.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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علق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على مشاركته في منتدى أنطاليا ‏الدبلوماسي، الذي انطلق في تركيا.‏
وأكد عبر حسابه على موقع "تويتر" أن بلاده "تؤمن بالدور الحيوي للدبلوماسية في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وتلتزم بدورها كشريك فعال وموثوق لمواجهة تحديات المجتمع الدولي مع شركائها".
كما عبّر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن "سعادته بالمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وبحوارات مثمرة حول قضايا إقليمية ودولية مع عدد من الزملاء".
وشهد منتدى أنطاليا، يوم الخميس، لقاء جمع كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا في مدينة أنطاليا، وبمشاركة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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بعد اتصال مع زيلينسكي... أمير قطر يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني
10 مارس, 14:49 GMT
ويحتضن منتجع أنطاليا التركي النسخة الثالثة من "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، في الفترة بين 11 و13 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، وممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية.

ويلتقي خلال المنتدى نخبة من أبرز السياسيين في العالم والوزراء والدبلوماسيين والشخصيات البارزة في عالم الأعمال وصناع الرأي والأكاديميين.

ويشهد منتدى أنطاليا مشاركة أكثر من 2000 ضيف من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية.

وتم توجيه الدعوة لحضور المنتدى كل من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزيرة الخارجية الليبية، نجلاء منقوش، ووزراء خارجية رومانيا بوغدان أوريسكو، وباكستان شاه محمود قريشي، وفلسطين رياض مالكي.
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