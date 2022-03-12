قطر تؤكد التزامها بدورها كشريك فعال وموثوق لمواجهة تحديات المجتمع الدولي مع شركائها
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
علق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق في تركيا.
وأكد عبر حسابه على موقع "تويتر" أن بلاده "تؤمن بالدور الحيوي للدبلوماسية في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وتلتزم بدورها كشريك فعال وموثوق لمواجهة تحديات المجتمع الدولي مع شركائها".
كما عبّر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن "سعادته بالمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وبحوارات مثمرة حول قضايا إقليمية ودولية مع عدد من الزملاء".
سعدت بالمشاركة اليوم في @AntalyaDF وبحوارات مثمرة حول قضايا إقليمية ودولية مع عدد من الزملاء. تؤمن دولة #قطر بالدور الحيوي للدبلوماسية في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وتلتزم بدورها كشريك فعال وموثوق لمواجهة تحديات المجتمع الدولي مع شركائها. #Meet4Diplomacy pic.twitter.com/18LINCrXQA— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) March 11, 2022
وشهد منتدى أنطاليا، يوم الخميس، لقاء جمع كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا في مدينة أنطاليا، وبمشاركة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.
ويحتضن منتجع أنطاليا التركي النسخة الثالثة من "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، في الفترة بين 11 و13 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، وممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية.
ويلتقي خلال المنتدى نخبة من أبرز السياسيين في العالم والوزراء والدبلوماسيين والشخصيات البارزة في عالم الأعمال وصناع الرأي والأكاديميين.
ويشهد منتدى أنطاليا مشاركة أكثر من 2000 ضيف من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية.
وتم توجيه الدعوة لحضور المنتدى كل من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزيرة الخارجية الليبية، نجلاء منقوش، ووزراء خارجية رومانيا بوغدان أوريسكو، وباكستان شاه محمود قريشي، وفلسطين رياض مالكي.
ويلتقي خلال المنتدى نخبة من أبرز السياسيين في العالم والوزراء والدبلوماسيين والشخصيات البارزة في عالم الأعمال وصناع الرأي والأكاديميين.
ويشهد منتدى أنطاليا مشاركة أكثر من 2000 ضيف من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية.
وتم توجيه الدعوة لحضور المنتدى كل من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزيرة الخارجية الليبية، نجلاء منقوش، ووزراء خارجية رومانيا بوغدان أوريسكو، وباكستان شاه محمود قريشي، وفلسطين رياض مالكي.