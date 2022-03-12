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https://arabic.sputniknews.com/20220312/قطر-تعلق-على-الاعتداء-على-مصفاة-الرياض-بطائرة-مسيرة-1059809454.html
قطر تعلق على الاعتداء على مصفاة الرياض بطائرة مسيرة
قطر تعلق على الاعتداء على مصفاة الرياض بطائرة مسيرة
علقت قطر على حادث الاعتداء على مصفاة الرياض لتكرير البترول بواسطة طائرة مسيرة، ‏والذي وقع يوم الخميس الماضي.‏ 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T15:17+0000
2022-03-12T15:17+0000
قطر
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وعبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث، معتبرة أن "استهداف المنشآت والمرافق الحيوية هو عمل تخريبي خطير ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار امدادات الطاقة في العالم"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".كما جدد البيان "موقف قطر الثابت من رفض العنف واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية مهما كانت الدوافع والأسباب".وكانت السعودية قد أعلنت الخميس، استهداف مصفاة تكرير بترول في الرياض بطائرة مسيرة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة، أن الهجوم أسفر عن حريق محدود جرت السيطرة عليه ولم تنجم عنه إصابات.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الإمارات-الهجوم-على-مصفاة-الرياض-جريمة-حرب-1059775601.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, العالم العربي

قطر تعلق على الاعتداء على مصفاة الرياض بطائرة مسيرة

15:17 GMT 12.03.2022
© Ahmed Jadallahمصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية
© Ahmed Jadallah
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علقت قطر على حادث الاعتداء على مصفاة الرياض لتكرير البترول بواسطة طائرة مسيرة، ‏والذي وقع يوم الخميس الماضي.‏
وعبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث، معتبرة أن "استهداف المنشآت والمرافق الحيوية هو عمل تخريبي خطير ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار امدادات الطاقة في العالم"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
كما جدد البيان "موقف قطر الثابت من رفض العنف واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية مهما كانت الدوافع والأسباب".
مصفاة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
الإمارات: الهجوم على مصفاة الرياض "جريمة حرب"
أمس, 15:18 GMT
وكانت السعودية قد أعلنت الخميس، استهداف مصفاة تكرير بترول في الرياض بطائرة مسيرة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة، أن الهجوم أسفر عن حريق محدود جرت السيطرة عليه ولم تنجم عنه إصابات.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
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