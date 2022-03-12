عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220312/قوات-جمهورية-دونيتسك-تعلن-السيطرة-على-85-بلدة-بما-في-ذلك-فولنوفاخا-1059793754.html
قوات جمهورية دونيتسك تعلن السيطرة على 85 بلدة بما في ذلك فولنوفاخا
قوات جمهورية دونيتسك تعلن السيطرة على 85 بلدة بما في ذلك فولنوفاخا
أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية سيطرة القوات على 85 بلدة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T09:36+0000
2022-03-12T09:36+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059758829_0:64:1677:1007_1920x0_80_0_0_452c0de7d66d5cf794e88f5b369281fe.jpg
وقال مقر القيادة على قناة تليغرام إنه "اعتبارا من 12 مارس 2022، قامت مجموعة من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير 85 منطقة سكنية، بما في ذلك فولنوفاخا".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/دونيتسك-المدفعية-الأوكرانية-تستهدف-مناطق-مأهولة-بعشرات-القذائف-1059747510.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059758829_126:0:1551:1069_1920x0_80_0_0_12cc3bc3906828a48453df34ce2b3e5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك

قوات جمهورية دونيتسك تعلن السيطرة على 85 بلدة بما في ذلك فولنوفاخا

09:36 GMT 12.03.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات تحمي لاجئين من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022
قوات تحمي لاجئين من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية سيطرة القوات على 85 بلدة.
وقال مقر القيادة على قناة تليغرام إنه "اعتبارا من 12 مارس 2022، قامت مجموعة من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير 85 منطقة سكنية، بما في ذلك فولنوفاخا".
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تستهدف مناطق مأهولة بعشرات القذائف
أمس, 06:03 GMT
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:11 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала