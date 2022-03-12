https://arabic.sputniknews.com/20220312/قوات-جمهورية-دونيتسك-تعلن-السيطرة-على-85-بلدة-بما-في-ذلك-فولنوفاخا-1059793754.html
قوات جمهورية دونيتسك تعلن السيطرة على 85 بلدة بما في ذلك فولنوفاخا
قوات جمهورية دونيتسك تعلن السيطرة على 85 بلدة بما في ذلك فولنوفاخا
أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية سيطرة القوات على 85 بلدة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T09:36+0000
2022-03-12T09:36+0000
2022-03-12T09:36+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال مقر القيادة على قناة تليغرام إنه "اعتبارا من 12 مارس 2022، قامت مجموعة من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير 85 منطقة سكنية، بما في ذلك فولنوفاخا".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/دونيتسك-المدفعية-الأوكرانية-تستهدف-مناطق-مأهولة-بعشرات-القذائف-1059747510.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
قوات جمهورية دونيتسك تعلن السيطرة على 85 بلدة بما في ذلك فولنوفاخا
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أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية سيطرة القوات على 85 بلدة.
وقال مقر القيادة على قناة تليغرام إنه "اعتبارا من 12 مارس 2022، قامت مجموعة من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير 85 منطقة سكنية، بما في ذلك فولنوفاخا".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.