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كاظم الساهر يصاب بدوار على المسرح... فيديو
كاظم الساهر يصاب بدوار على المسرح... فيديو
تعرض المطرب العراقي الشهير، كاظم الساهر، لموقف مفاجئ خلال إحدى حفلاته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكمل الحفل بالغناء على الكرسي. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T19:37+0000
2022-03-12T19:37+0000
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ذكرت ذلك مجلة "لها"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن كاظم الساهر كان يحيي إحدى حفلاته، أمس الجمعة، في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية عندما تعرض لهذا الموقف.ولفتت المجلة إلى أن النجم العراقي أصيب بدوار أجبره على الجلوس على الكرسي لاستكمال حفله.يذكر أن الساهر يقوم بجولة غنائية في عدد من المدن الأمريكية، بدأها في هيوستن واليوم السبت في لوس أنجلوس ومن المقرر أن يكون لها حفلات أخرى في شيكاغو وديترويت وواشنطن ونيوجيرسي، ثم يتجه بعدها إلى كندا حيث يحيي حفلين في تورنتو ومونتريال.
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منوعات, أخبار العراق اليوم

كاظم الساهر يصاب بدوار على المسرح... فيديو

19:37 GMT 12.03.2022
© Photo / Facebook/ Kadim.Alsahir.officialالمطرب العراقي كاظم الساهر
المطرب العراقي كاظم الساهر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Photo / Facebook/ Kadim.Alsahir.official
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تعرض المطرب العراقي الشهير، كاظم الساهر، لموقف مفاجئ خلال إحدى حفلاته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكمل الحفل بالغناء على الكرسي.
ذكرت ذلك مجلة "لها"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن كاظم الساهر كان يحيي إحدى حفلاته، أمس الجمعة، في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية عندما تعرض لهذا الموقف.
ولفتت المجلة إلى أن النجم العراقي أصيب بدوار أجبره على الجلوس على الكرسي لاستكمال حفله.
وقال كاظم الساهر: "راسي دايخ" أمام الجمهور قبل أن يجلس على الكرسي ثم يستكمل الحفل.
يذكر أن الساهر يقوم بجولة غنائية في عدد من المدن الأمريكية، بدأها في هيوستن واليوم السبت في لوس أنجلوس ومن المقرر أن يكون لها حفلات أخرى في شيكاغو وديترويت وواشنطن ونيوجيرسي، ثم يتجه بعدها إلى كندا حيث يحيي حفلين في تورنتو ومونتريال.
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