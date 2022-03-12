https://arabic.sputniknews.com/20220312/لماذا-قررت-الخطوط-الجوية-السودانية-بيع-إيرباص-إيه-300-1059811311.html
لماذا قررت الخطوط الجوية السودانية بيع إيرباص "إيه 300"؟
لماذا قررت الخطوط الجوية السودانية بيع إيرباص "إيه 300"؟
قالت شركة الخطوط الجوية السودانية "سودانيز" إنها ستبيع طائرتها طراز إيرباص "إيه 300" بسبب ارتفاع تكلفة صيانتها، مشيرة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه منذ سنوات. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T16:15+0000
2022-03-12T16:15+0000
2022-03-12T16:15+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ذكرت ذلك صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن قرار بيع طائرة إيرباص "إيه 300" تم اتخاذه منذ عام 2018 وأنه لا يوجد نية لبيع طائرة من طراز إيرباص "إيه 320".ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة التي قررت شركة الخطوط الجوية السودانية بيعها متوقفة منذ عام 2018، وتحتاج صيانتها إلى نحو 11 مليون دولار.ونوهت الشركة إلى أن الطائرة تستهلك كميات كبيرة من الوقود بسبب سعتها العالية التي تتجاوز احتياجات السوق في الوقت الحالي ما يعني أن جدوى تشغيلها غير مربحة اقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20210427/الخطوط-الجوية-السودانية-تكشف-تفاصيل-ما-حدث-على-الرحلة-102-المتجهة-إلى-القاهرة-1048827666.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
لماذا قررت الخطوط الجوية السودانية بيع إيرباص "إيه 300"؟
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قالت شركة الخطوط الجوية السودانية "سودانيز" إنها ستبيع طائرتها طراز إيرباص "إيه 300" بسبب ارتفاع تكلفة صيانتها، مشيرة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه منذ سنوات.
ذكرت ذلك صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن قرار بيع طائرة إيرباص
"إيه 300" تم اتخاذه منذ عام 2018 وأنه لا يوجد نية لبيع طائرة من طراز إيرباص "إيه 320".
ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة التي قررت شركة الخطوط الجوية السودانية
بيعها متوقفة منذ عام 2018، وتحتاج صيانتها إلى نحو 11 مليون دولار.
ونوهت الشركة إلى أن الطائرة تستهلك كميات كبيرة من الوقود بسبب سعتها العالية التي تتجاوز احتياجات السوق
في الوقت الحالي ما يعني أن جدوى تشغيلها غير مربحة اقتصادية.