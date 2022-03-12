https://arabic.sputniknews.com/20220312/ما-أهمية-الحصول-على-البروتين-من-اللحوم-الحمراء-1059821229.html
ما أهمية الحصول على البروتين من اللحوم الحمراء؟
ما أهمية الحصول على البروتين من اللحوم الحمراء؟
يعتمد البعض على نظام غذائي خال من اللحوم، لكن دراسة بحثية تنصح النباتيين بضرورة تنويع مصادر الحصول على البروتين لتقليل احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T20:59+0000
2022-03-12T20:59+0000
2022-03-12T20:59+0000
منوعات
الصحة
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ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الدراسة الجديدة أجراها فريق من الباحثين الصينيين وشملت نحو 12 شخصا جرت متابعتهم لسنوات.ولفتت الصحيفة إلى أن الباحثون توصلوا إلى أن تنويع مصادر الحصول على البروتين من مصادر مختلفة من الأطعمة بما فيها اللحوم الحمراء يقلل احتمالات الإصابة بضغط الدم المرتفع.وأوضحت الصحيفة أنه جرت متابعة النظام الغذائي والبيانات الصحية لـ 12 ألف شخص على مدى 18 عاما، مشيرة إلى أن النباتيين يفتقدون الحصول على البروتين من اللحوم، الذي يمكن أن يساهم تقليل احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات القلبية والدماغية.ولفتت الدراسة إلى أنها شملت مقارنة بين فئتين من الأشخاص الأولى يتناول أفرادها نوعين مختلفين من مصادر البروتينات والثانية يتناول أفرادها 4 أنواع.وخلص تحليل النتائج إلى أن من يتناولون البروتين من 4 مصادر غذائية مختلفة أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ممن يحصلون عليه من مصدرين فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/خبراء-تغذية-يكشفون-طرق-التغذية-السليمة-وغير-المكلفة-1059566938.html
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منوعات, الصحة
ما أهمية الحصول على البروتين من اللحوم الحمراء؟
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يعتمد البعض على نظام غذائي خال من اللحوم، لكن دراسة بحثية تنصح النباتيين بضرورة تنويع مصادر الحصول على البروتين لتقليل احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الدراسة الجديدة أجراها فريق من الباحثين
الصينيين وشملت نحو 12 شخصا جرت متابعتهم لسنوات.
ولفتت الصحيفة إلى أن الباحثون توصلوا إلى أن تنويع مصادر الحصول على البروتين من مصادر مختلفة من الأطعمة بما فيها اللحوم الحمراء يقلل احتمالات الإصابة بضغط الدم المرتفع.
وأوضحت الصحيفة أنه جرت متابعة النظام الغذائي
والبيانات الصحية لـ 12 ألف شخص على مدى 18 عاما، مشيرة إلى أن النباتيين يفتقدون الحصول على البروتين من اللحوم، الذي يمكن أن يساهم تقليل احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات القلبية والدماغية.
ولفتت الدراسة إلى أنها شملت مقارنة بين فئتين من الأشخاص الأولى يتناول أفرادها نوعين مختلفين من مصادر البروتينات
والثانية يتناول أفرادها 4 أنواع.
وخلص تحليل النتائج إلى أن من يتناولون البروتين من 4 مصادر غذائية
مختلفة أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ممن يحصلون عليه من مصدرين فقط.