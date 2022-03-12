https://arabic.sputniknews.com/20220312/ما-هي-العلاقة-بين-ممارسة-الرياضة-والإصابة-بالخرف-1059807833.html

ما هي العلاقة بين ممارسة الرياضة والإصابة بالخرف؟

ما هي العلاقة بين ممارسة الرياضة والإصابة بالخرف؟

يعد الخرف من الأمراض التي تصيب بعض الناس مع التقدم في السن، ويؤدي إلى اضطرابات في الوعي والذاكرة أو حدوث تغيرات في الحالة المزاجية وبعض السلوكيات الحياتية. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T14:54+0000

2022-03-12T14:54+0000

2022-03-12T14:54+0000

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الصحة

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ويحدث الخرف نتيجة حدوث خلل في بعض خلايا المخ، ما يؤدي إلى فقدان تلك الخلايا لوظيفتها وبالتالي ظهور أعراض الخرف على الإنسان، حسبما يقول تقرير لموقع "ميديكال نيوز توداي".لكن الموقع لفت إلى أن هناك علاقة بين ممارسة الرياضة وبين ظهور أعراض الخرف، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية تقل احتمالات إصابتهم بالخرف بنسبة 33 في المئة.ويقول الموقع إن نسبة الإصابة بالخرف في الولايات المتحدة الأمريكية تتزايد بصورة مستمرة، ما دعا العلماء لإجراء أبحاث واسعة للتعرف على أسبابه ومخاطره.وتابع: "هناك أدلة فعلية تؤكد أن اللياقة البدنية العالية تحد من احتمالات الإصابة بهذا المرض"، مشيرا إلى أن دراسات حديثة أكدت ذلك وربطت بين ممارسة الرياضة والإصابة بأمراض الشيخوخة بصفة عامة.ولفت الموقع إلى أن العلماء أجروا أبحاثا على 4 مجموعات من الأشخاص يختلفون فيما بينهم بالنسبة لمعدلات ممارسة الرياضة، مشيرا إلى أن النتائج كشفت أن المجموعة الأكثر ممارسة للرياضة كانت احتمالات إصابة أفرادها بالخرف أقل بنسبة 33 في المئة، بينما كانت احتمالات الإصابة في المجموعة الثانية أقل بنسبة 26 في المئة.أما المجموعة الثالثة فكانت احتمالات الإصابة أقل بنسبة 20 في المئة، بينما كانت المجموعة الرابعة أقل في احتمالات الإصابة بنسبة 13 في المئة فقط.ولفت الموقع إلى أن ذلك يعني أن هناك علاقة عكسية بين ممارسة الرياضة واحتمالات الإصابة بالخرف، فكلما زادت ممارسة الرياضة كلما قلت احتمالات الإصابة.

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