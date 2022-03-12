https://arabic.sputniknews.com/20220312/مباحثات-قطرية-أمريكية-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-والملف-الأفغاني-1059821383.html
مباحثات قطرية أمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية والملف الأفغاني
مباحثات قطرية أمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية والملف الأفغاني
أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T21:03+0000
2022-03-12T21:03+0000
2022-03-12T21:03+0000
أخبار قطر اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن ابن عبد الرحمن بحث مع بلينكن، خلال اتصال هاتفي تطورات الأزمة الأوكرانية.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ونقلت الوكالة عن مصدر أن الاتصال تضمن بحث آخر مستجدات الملف الأفغاني بشقيه الأمني والسياسي، بالإضافة لتطورات المباحثات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني 2015.كما تبادل وزير الخارجية القطري مع بلينكن الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واستعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مباحثات قطرية أمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية والملف الأفغاني
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أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية
أن ابن عبد الرحمن بحث مع بلينكن، خلال اتصال هاتفي تطورات الأزمة الأوكرانية.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن مصدر أن الاتصال تضمن بحث آخر مستجدات الملف الأفغاني بشقيه الأمني والسياسي، بالإضافة لتطورات المباحثات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني 2015.
كما تبادل وزير الخارجية القطري
مع بلينكن الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.