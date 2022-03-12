https://arabic.sputniknews.com/20220312/متقي-الولايات-المتحدة-والناتو-فشلا-في-تحقيق-الأمن-بأفغانستان-1059797434.html
متقي: الولايات المتحدة والناتو فشلا في تحقيق الأمن بأفغانستان
متقي: الولايات المتحدة والناتو فشلا في تحقيق الأمن بأفغانستان
أكد وزير الخارجية بالحكومة الأفغانية المؤقتة، أمير خان متقي، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يتمكنا من تحقيق الأمن في أفغانستان، بعد غزوها... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T11:15+0000
2022-03-12T11:15+0000
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العالم
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. وقال متقي، في حديث لوسائل إعلام تركية أمس الجمعة على هامش مشاركته بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي: "لدينا رسالة إلى العالم مفادها أن الدبلوماسية مطلوبة، ليس لأفغانستان فقط وإنما للعالم أجمع، لا ينبغي تحقيق أهداف الدبلوماسية بالوسائل العسكرية".وأضاف متقي: "لقد كانت الولايات المتحدة وحلف الناتو في أفغانستان لكنهما لم يتمكنا من تحقيق الأمن، ولم يتمكن تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] من السيطرة على البلاد، ولكننا سيطرنا على كل شيء واستطعنا تحقيق الأمن".ووصل متقي، الأربعاء الماضي، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد في الفترة بين 11 إلى 13 آذار/مارس الجاري.وقال بيان صادر عن الخارجية الأفغانية المشكلة من حركة طالبان [منظمة تخضع لعوبات أممية بسبب أنشطنها الإرهابية]، الأربعاء، إن "وزير الخارجية مولوي أمير خان متقي، غادر على رأس وفد إلى تركيا بدعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.. وسيقوم وزير الخارجية الأفغاني بإلقاء كلمة والمشاركة في نقاش في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، ويلتقي بوفود رفيعة المستوى من مختلف البلدان ويتحدث عن أفغانستان".
https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-خارجية-حكومة-طالبان-يتوجه-إلى-تركيا-للمشاركة-في-منتدى-أنطاليا-الدبلوماسي-1059666385.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم
متقي: الولايات المتحدة والناتو فشلا في تحقيق الأمن بأفغانستان
11:15 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 12.03.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية بالحكومة الأفغانية المؤقتة، أمير خان متقي، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يتمكنا من تحقيق الأمن في أفغانستان، بعد غزوها عام 2001 وحتى انسحاب القوات الأجنبية منها في آب/ أغسطس الماضي.
كابول - سبوتنيك
. وقال متقي، في حديث لوسائل إعلام تركية أمس الجمعة على هامش مشاركته بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي: "لدينا رسالة إلى العالم مفادها أن الدبلوماسية مطلوبة، ليس لأفغانستان فقط وإنما للعالم أجمع، لا ينبغي تحقيق أهداف الدبلوماسية بالوسائل العسكرية".
وأضاف متقي: "لقد كانت الولايات المتحدة وحلف الناتو في أفغانستان لكنهما لم يتمكنا من تحقيق الأمن، ولم يتمكن تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] من السيطرة على البلاد، ولكننا سيطرنا على كل شيء واستطعنا تحقيق الأمن".
ووصل متقي، الأربعاء الماضي، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد في الفترة بين 11 إلى 13 آذار/مارس الجاري.
وقال بيان صادر عن الخارجية الأفغانية المشكلة من حركة طالبان [منظمة تخضع لعوبات أممية بسبب أنشطنها الإرهابية]، الأربعاء، إن "وزير الخارجية مولوي أمير خان متقي، غادر على رأس وفد إلى تركيا بدعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.. وسيقوم وزير الخارجية الأفغاني بإلقاء كلمة والمشاركة في نقاش في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، ويلتقي بوفود رفيعة المستوى من مختلف البلدان ويتحدث عن أفغانستان".