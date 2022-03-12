https://arabic.sputniknews.com/20220312/محمد-صلاح-يسجل-مجددا-مع-ليفربول-ويخرج-مصابا-من-مباراة-برايتون-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1059807965.html
محمد صلاح يسجل مجددا مع ليفربول ويخرج مصابا من مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي... فيديو
محمد صلاح يسجل مجددا مع ليفربول ويخرج مصابا من مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي... فيديو
خرج اللاعب المصري، محمد صلاح، مصابا من لقاء فريقه ليفربول أمام برايتون، اليوم السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T14:48+0000
2022-03-12T14:48+0000
2022-03-12T14:48+0000
أخبار مصر الآن
ليفربول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045985136_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_ed80d24f9299bdde3b87b9070e63259f.jpg
وبعد دقائق من تسجيله الهدف رقم 20 بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من ركلة جزاء، خرج صلاح من اللقاء أمام برايتون مصابا، في الدقيقة 64، وتوجه صلاح لأحد مشجعي برايتون، ومنحه قميصه، قبل أن يخرج إلى غرفة تبديل الملابس.وتأتي إصابة صلاح قبل أسبوعين من مباراة السنغال، والتي يواجه فيها المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح في مباراتين فاصلتين ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد أسبوعين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045985136_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_284f120cd6a8de5dd57ab1870de50bc8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, ليفربول
محمد صلاح يسجل مجددا مع ليفربول ويخرج مصابا من مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي... فيديو
تابعنا عبر
خرج اللاعب المصري، محمد صلاح، مصابا من لقاء فريقه ليفربول أمام برايتون، اليوم السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد دقائق من تسجيله الهدف رقم 20 بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من ركلة جزاء، خرج صلاح من اللقاء أمام برايتون مصابا، في الدقيقة 64، وتوجه صلاح لأحد مشجعي برايتون، ومنحه قميصه، قبل أن يخرج إلى غرفة تبديل الملابس.
وتأتي إصابة صلاح قبل أسبوعين من مباراة السنغال
، والتي يواجه فيها المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح في مباراتين فاصلتين ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد أسبوعين.