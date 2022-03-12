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https://arabic.sputniknews.com/20220312/محمد-صلاح-يسجل-مجددا-مع-ليفربول-ويخرج-مصابا-من-مباراة-برايتون-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1059807965.html
محمد صلاح يسجل مجددا مع ليفربول ويخرج مصابا من مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي... فيديو
محمد صلاح يسجل مجددا مع ليفربول ويخرج مصابا من مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي... فيديو
خرج اللاعب المصري، محمد صلاح، مصابا من لقاء فريقه ليفربول أمام برايتون، اليوم السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T14:48+0000
2022-03-12T14:48+0000
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وبعد دقائق من تسجيله الهدف رقم 20 بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من ركلة جزاء، خرج صلاح من اللقاء أمام برايتون مصابا، في الدقيقة 64، وتوجه صلاح لأحد مشجعي برايتون، ومنحه قميصه، قبل أن يخرج إلى غرفة تبديل الملابس.وتأتي إصابة صلاح قبل أسبوعين من مباراة السنغال، والتي يواجه فيها المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح في مباراتين فاصلتين ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد أسبوعين.
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أخبار مصر الآن, ليفربول

محمد صلاح يسجل مجددا مع ليفربول ويخرج مصابا من مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي... فيديو

14:48 GMT 12.03.2022
© AP Photo / Frank Augsteinلاعب نادي كرة قدم لنادي "ليفربول" محمد صلاح، يوليو 2020
لاعب نادي كرة قدم لنادي ليفربول محمد صلاح، يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
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خرج اللاعب المصري، محمد صلاح، مصابا من لقاء فريقه ليفربول أمام برايتون، اليوم السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد دقائق من تسجيله الهدف رقم 20 بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من ركلة جزاء، خرج صلاح من اللقاء أمام برايتون مصابا، في الدقيقة 64، وتوجه صلاح لأحد مشجعي برايتون، ومنحه قميصه، قبل أن يخرج إلى غرفة تبديل الملابس.
وتأتي إصابة صلاح قبل أسبوعين من مباراة السنغال، والتي يواجه فيها المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح في مباراتين فاصلتين ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد أسبوعين.
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