https://arabic.sputniknews.com/20220312/مركز-إحصاء-يكشف-أعلى-دولة-خليجية-في-نسب-الشفاء-من-كورونا-1059813977.html
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسب الشفاء من كورونا
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسب الشفاء من كورونا
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم السبت، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T17:47+0000
2022-03-12T17:47+0000
2022-03-12T17:47+0000
فيروس كورونا
العالم العربي
قطر
السعودية
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ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 110.858 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97.5%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3538441 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3448527 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20253 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 97.8 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 95.8%، والكويت 98.9 %، والبحرين بنسبة 96.8 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.4 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
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فيروس كورونا, العالم العربي, قطر, السعودية
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسب الشفاء من كورونا
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كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم السبت، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 110.858 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية
بلغت 97.5%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة
بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3538441 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3448527 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20253 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 97.8 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 95.8%، والكويت 98.9 %، والبحرين بنسبة 96.8 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.4 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.