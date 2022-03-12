https://arabic.sputniknews.com/20220312/مسؤول-أوكراني-عن-وساطة-بينيت-بين-بلاده-وروسيا-مجرد-صندوق-بريد-يوصل-الرسائل-من-جانب-إلى-آخر-1059797540.html

مسؤول أوكراني عن وساطة بينيت بين بلاده وروسيا: مجرد صندوق بريد يوصل الرسائل من جانب إلى آخر

مسؤول أوكراني عن وساطة بينيت بين بلاده وروسيا: مجرد صندوق بريد يوصل الرسائل من جانب إلى آخر

كشف مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأوكرانية، أن كييف تشعر أن "بينيت لم يتصرف كوسيط نشط بين روسيا وأوكرانيا، بل مجرد صندوق بريد في الطريقة التي كان يوصل بها... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T11:19+0000

2022-03-12T11:19+0000

2022-03-12T11:19+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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روسيا

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وقال المسؤول في تصريحات مع قناة i24NEWS، إن "هذا لا يعتبر وساطة نشطة من قبل الحكومة الأوكرانية، حيث منذ أن بدأت إسرائيل في التفكير في وساطة بين طرفي النزاع، أوضحت لأوكرانيا أنها لا تستطيع الاعتماد على مساعدات إضافية، لأن الوسيط يجب أن يكون محايدًا لكلا الجانبين".وأضاف أن "إسرائيل لم تثبت أنها وسيط ناجح، ولم تثبت جهودها أنها فريدة ومختلفة عما تفعله الدول الأخرى في موضوع المفاوضات، وبالتالي فإن أوكرانيا لا تحتاج إلى مثل هذا النوع من المفاوضات، ويفضل بدلاً من ذلك دعم أوضح لأوكرانيا في الحرب".وفقًا لمسؤول الحكومة الأوكرانية، "نتوقع أن تحصل إسرائيل على دعم أكثر نشاطًا وأن تنضم إلى العقوبات الدولية المفروضة على روسيا"، مؤكدا أن "بينيت هو الذي اتصل بزيلينسكي، وقدم العرض الروسي الذي تضمن الاعتراف بالسلطة الروسية في شبه جزيرة القرم وما يسمى بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وكذلك اتفاق أوكرانيا على الحفاظ على الحياد وعدم الانضمام إلى الناتو".وكان مسؤول أوكراني كبير، صرح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أبلغ فلاديمير زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، بضرورة قبول اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب.وبحسب ما ورد في موقع "أكسيوس" الأمريكي، "بينيت برز كوسيط رئيسي بين بوتين وزيلينسكي في الأسبوعين الماضيين. وأن إسرائيل بحاجة إلى البقاء على الحياد في الوساطة"، لكن المسؤول الأوكراني أخبر "أكسيوس" أن "بينيت يجب أن يقدم مقترحات وأن يفعل أكثر من مجرد صندوق بريد بين الجانبين".وأدعى المسؤول الأوكراني رفيع المستوى أن "بينيت بدأ المكالمة يوم الثلاثاء وأوصى زيلينسكي بقبول العرض، وأن زيلينسكي ومستشاريه لم يعجبهم توصية بينيت".وتابع: "وعن المكالمة الهاتفية الأخيرة بين بينيت وزيلينسكي، التي شهدت، وفقا للمصدر، مساع من بينيت لإقناع الرئيس الأوكراني بالإذعان إلى مطالب بوتين، اتهم المسؤول الأوكراني بينيت بأنه "لا يريد تمرير المقترحات، إنه يريدنا أن نستسلم". وأضاف أن "زيلينسكي رد على كلام بينيت بعبارة (سمعت ما تريد قوله، شكرا لك)".ووفقا للمسؤول الأوكراني، قال بينيت لزيلينسكي خلال المكالمة "لو كنت مكانك، كنت سأفكر في حياة شعبي وأقبل العرض الروسي"، وشدد المسؤول الأوكراني على أنه ليست لدى كييف نية للاستسلام، وقال: "نحن نعلم أن اقتراح بوتين هو مجرد البداية".وتنطوي الشروط التي وضعها الرئيس الروسي بوتين لإنهاء الحرب على أوكرانيا، على تنازلات من جانب كييف، فيما يصر بوتين على أنها السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار وتشمل، بحسب الكرملين، "الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، والاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا وتطهير الدولة الأوكرانية من النزعة النازية، وضمان وضع أوكرانيا المحايد، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن".كما أفاد المسؤول بأن "بينيت طلب من الرئيس الأوكراني عدم طلب مساعدات عسكرية أو دفاعية من إسرائيل بحجة أن ذلك قد يقوض جهود الوساطة التي تتطلب الحفاظ على الحياد".وأكد المسؤول أن:وقال: "إذا كنت تريد لعب دور الوساطة فعلا، فعليك أن تكون مهتما في الأمر، وأن تعرض تسويات وأن تسعى إلى التوصل لنتيجة. إذا حدثت مثل هذه التحركات، سنكون ممتنين".ولفت إلى أنه لدى الرئيس والمسؤولين الأوكرانيين انطباعا بأن "مشاركة بينيت في الجهود الدبلوماسية مدفوعة أساسًا بالرغبة في تجنب اتخاذ موقف واضح تجاه الغزو الروسي خوفًا من الإضرار بالعلاقات مع موسكو". وقال المسؤول: "مبادرة بينيت تبدو لنا كغطاء وذريعة للامتناع عن التحدث بحدة أكبر ضد روسيا وتزويدنا بالسلاح والانضمام إلى الدول التي تفرض عقوبات على روسيا".وعن العراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على رغبة زيلينسكي بإلقاء كلمة أمام الكنيست، الأسبوع المقبل، أوضح المسؤول الأوكراني أن "الخيارات البديلة هي مؤسسة النصب التذكاري للمحرقة (ياد فاشيم) في القدس، أو مخاطبة الجمهور الإسرائيلي مباشرة عبر شاشة ضخمة تُثبت في ساحة بلدية تل أبيب".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

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