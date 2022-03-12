عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/مسؤول-روسي-القوميون-قد-يبدؤون-عمليات-انتقام-من-الغرب-في-حال-غير-سياسته-1059798154.html
مسؤول روسي: القوميون قد يبدؤون عمليات انتقام من الغرب في حال غير سياسته
مسؤول روسي: القوميون قد يبدؤون عمليات انتقام من الغرب في حال غير سياسته
كشف مسؤول روسي أن الجماعات القومية الإرهابية قد تقوم بعمليات انتقام في الدول الغربية، وذلك في حال قررت واشنطن تقديم المساعدات الإنسانية لجمهوريتي دونيتسك... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T11:26+0000
2022-03-12T11:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493515_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ea2a5c1d44033dc1e88c1814d71b7ba4.jpg
وقال عضو مجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليموف، لوكالة "سبوتنيك" إن السماح للولايات المتحدة بتقديم المساعدة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قد يؤدي إلى وضع يبدأ فيه القوميون الأوكرانيون بالانتقام من رعاتهم الغربيين، معتبرين ذلك خيانة. وأشار كليموف إلى أن السماح لواشنطن بالمساعدة مشروطة وستتضمن إجراءات تتعلق بالمشاريع الإنسانية الهادفة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية وتعزيز الديمقراطية والتعليم ومشاريع التنمية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى حماية البيئة والموارد.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493515_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_774da41435b1805ee95cc41109d94aaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

مسؤول روسي: القوميون قد يبدؤون عمليات انتقام من الغرب في حال غير سياسته

11:26 GMT 12.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OFقوات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، أوكرانيا 3 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، أوكرانيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF
تابعنا عبرGoogle news
كشف مسؤول روسي أن الجماعات القومية الإرهابية قد تقوم بعمليات انتقام في الدول الغربية، وذلك في حال قررت واشنطن تقديم المساعدات الإنسانية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المستقلتين.
وقال عضو مجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليموف، لوكالة "سبوتنيك" إن السماح للولايات المتحدة بتقديم المساعدة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قد يؤدي إلى وضع يبدأ فيه القوميون الأوكرانيون بالانتقام من رعاتهم الغربيين، معتبرين ذلك خيانة.
وأشار كليموف إلى أن السماح لواشنطن بالمساعدة مشروطة وستتضمن إجراءات تتعلق بالمشاريع الإنسانية الهادفة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية وتعزيز الديمقراطية والتعليم ومشاريع التنمية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى حماية البيئة والموارد.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:28 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала