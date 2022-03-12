https://arabic.sputniknews.com/20220312/مسؤول-روسي-القوميون-قد-يبدؤون-عمليات-انتقام-من-الغرب-في-حال-غير-سياسته-1059798154.html
مسؤول روسي: القوميون قد يبدؤون عمليات انتقام من الغرب في حال غير سياسته
مسؤول روسي: القوميون قد يبدؤون عمليات انتقام من الغرب في حال غير سياسته
كشف مسؤول روسي أن الجماعات القومية الإرهابية قد تقوم بعمليات انتقام في الدول الغربية، وذلك في حال قررت واشنطن تقديم المساعدات الإنسانية لجمهوريتي دونيتسك... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T11:26+0000
2022-03-12T11:26+0000
2022-03-12T11:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقال عضو مجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليموف، لوكالة "سبوتنيك" إن السماح للولايات المتحدة بتقديم المساعدة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قد يؤدي إلى وضع يبدأ فيه القوميون الأوكرانيون بالانتقام من رعاتهم الغربيين، معتبرين ذلك خيانة. وأشار كليموف إلى أن السماح لواشنطن بالمساعدة مشروطة وستتضمن إجراءات تتعلق بالمشاريع الإنسانية الهادفة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية وتعزيز الديمقراطية والتعليم ومشاريع التنمية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى حماية البيئة والموارد.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسؤول روسي: القوميون قد يبدؤون عمليات انتقام من الغرب في حال غير سياسته
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كشف مسؤول روسي أن الجماعات القومية الإرهابية قد تقوم بعمليات انتقام في الدول الغربية، وذلك في حال قررت واشنطن تقديم المساعدات الإنسانية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المستقلتين.
وقال عضو مجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليموف، لوكالة "سبوتنيك" إن السماح للولايات المتحدة بتقديم المساعدة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قد يؤدي إلى وضع يبدأ فيه القوميون الأوكرانيون بالانتقام من رعاتهم الغربيين، معتبرين ذلك خيانة.
وأشار كليموف إلى أن السماح لواشنطن بالمساعدة مشروطة وستتضمن إجراءات تتعلق بالمشاريع الإنسانية الهادفة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية وتعزيز الديمقراطية والتعليم ومشاريع التنمية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى حماية البيئة والموارد.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.