https://arabic.sputniknews.com/20220312/مستشار-زيلينسكي-300-مليار-دولار-من-أموال-البنك-المركزي-الروسي-المجمدة-لدى-الغرب-خصصت-لأوكرانيا-1059794791.html

مستشار زيلينسكي: 300 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي المجمدة لدى الغرب خصصت لأوكرانيا

مستشار زيلينسكي: 300 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي المجمدة لدى الغرب خصصت لأوكرانيا

زعم أوليغ أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن أموال البنك المركزي للاتحاد الروسي المجمدة في الغرب محفوظة لأوكرانيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T10:03+0000

2022-03-12T10:03+0000

2022-03-12T10:03+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال أوستنكو لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية "الأموال التي تم تجميدها من البنك المركزي لروسيا، تم حجزها بالفعل لأوكرانيا. أكثر من 300 مليار دولار".في وقت سابق، ادعى النائب الأول لرئيس وزارة الاقتصاد الأوكرانية دينيس كودين، أن كييف مع شركاء غربيين، تعمل على تطوير آلية لمصادرة 415 مليار دولار من البنك المركزي الروسي.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/الجيش-الروسي-يوزع-أكثر-من-1600-طن-مساعدات-على-المواطنين-في-أوكرانيا-فيديو-1059790511.html

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