https://arabic.sputniknews.com/20220312/مصدر-لسبوتنيك-الاتفاق-على-ترتيب-لقاء-بين-باشاغا-والدبيبة-في-أنقرة-بوساطة-أمريكية-تركية-1059800100.html
مصدر لسبوتنيك: الاتفاق على ترتيب لقاء بين باشاغا والدبيبة في أنقرة بوساطة أمريكية تركية
مصدر لسبوتنيك: الاتفاق على ترتيب لقاء بين باشاغا والدبيبة في أنقرة بوساطة أمريكية تركية
كشف مصدر مسؤول ليبي رفيع المستوى، عن لقاء سيجمع رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تركيا، من... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T12:08+0000
2022-03-12T12:08+0000
2022-03-12T12:08+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي- سبوتنيك. وأفاد مصدر مسؤول ليبي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والسفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز اتفقا مع الدبيبة وباشاغا على ترتيب لقاء للتفاهم حول إنهاء الأزمة القائمة بشأن الحكومة وعملية الاستلام والتسليم بوساطة أمريكية تركية".وأكد المصدر، أنه "من المتوقع عقد اللقاء في تركيا بحضور السفيرين الأمريكي والتركي".وكانت صحيفة العرب الصادرة في لندن، ذكرت الثلاثاء الماضي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رفض وساطة تركيا مع رئيس الحكومة المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا لتجنب تصعيد عسكري محتمل.وقالت "العرب" نقلا عن مصادر مقربة من باشاغا إن "الأتراك لم يعرضوا بعد فحوى الوساطة وأنهم سعوا مبدئيا للحصول على موافقة الطرفين لكن الدبيبة رفض وأصر على الخيار العسكري في حين قبل باشاغا بالوساطة التركية".وكانت حكومة الدبيبة قد شهدت استقالة وزيرين منها هما، وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق.وأكد الوزيران في بيانين منفصلين، احترامهما لاختيار البرلمان للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، ومنح الثقة للحكومة، وأعلنا جاهزيتهما لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارتيهما، وتعهدا بأنهما لن يكونا مشاركين في عودة الانقسام السياسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/صحيفة-الدبيبة-رفض-وساطة-تركيا-مع-باشاغا-لتجنب-تصعيد-عسكري-محتمل-1059732686.html
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أخبار ليبيا اليوم
مصدر لسبوتنيك: الاتفاق على ترتيب لقاء بين باشاغا والدبيبة في أنقرة بوساطة أمريكية تركية
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كشف مصدر مسؤول ليبي رفيع المستوى، عن لقاء سيجمع رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تركيا، من أجل التوصل إلى حل للخلاف القائم وتسوية للأزمة.
بنغازي- سبوتنيك
. وأفاد مصدر مسؤول ليبي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والسفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز اتفقا مع الدبيبة وباشاغا على ترتيب لقاء للتفاهم حول إنهاء الأزمة القائمة بشأن الحكومة وعملية الاستلام والتسليم بوساطة أمريكية تركية".
وأكد المصدر، أنه "من المتوقع عقد اللقاء في تركيا بحضور السفيرين الأمريكي والتركي".
وكانت صحيفة العرب الصادرة في لندن، ذكرت الثلاثاء الماضي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رفض وساطة تركيا مع رئيس الحكومة المعين
من قبل البرلمان فتحي باشاغا لتجنب تصعيد عسكري محتمل.
وقالت "العرب"
نقلا عن مصادر مقربة من باشاغا إن "الأتراك لم يعرضوا بعد فحوى الوساطة وأنهم سعوا مبدئيا للحصول على موافقة الطرفين لكن الدبيبة رفض وأصر على الخيار العسكري في حين قبل باشاغا بالوساطة التركية".
وكانت حكومة الدبيبة قد شهدت استقالة وزيرين
منها هما، وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق.
وأكد الوزيران في بيانين منفصلين، احترامهما لاختيار البرلمان للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا
، ومنح الثقة للحكومة، وأعلنا جاهزيتهما لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارتيهما، وتعهدا بأنهما لن يكونا مشاركين في عودة الانقسام السياسي.