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مصرع 12 شخصا وإصابة 6 آخرين بحادث تصادم بين حافلة وشاحنة غربي نيجيريا
مصرع 12 شخصا وإصابة 6 آخرين بحادث تصادم بين حافلة وشاحنة غربي نيجيريا
لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، إثر اصطدام حافلة بشاحنة، صباح اليوم السبت، بولاية كوارا، غربي نيجيريا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:02+0000
2022-03-12T13:02+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "نيجيريان تريبون"، أن 12 شخصا احترقوا حتى الموت، في حادث ضخم وقع جراء اصطدام حافلة بشاحنة، على طريق سريع بولاية كوارا. وبينت الصحيفة أن الحريق اندلع جراء الاصطدام، وتسبب في مقتل العديد من الأشخاص، وإصابة آخرين بدرجات متفاوتة. ومن جانبه، أعلن المنسق العام لقطاع النقل في الولاية، جوناثان واوادي، أن الحادث وقع جراء انتهاك للسرعة، وعدم تمكن قائد الحافلة من السيطرة عليها. وتشهد نيجيريا العديد من حوادث السير المأساوية التي تسفر عن مصرع وإصابة العديد من المواطنين، ففي 21 فبراير/شباط الماضي، لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم إثر اصطدام حافلة بسيارة في منطقة "مرارابان عيسى" بولاية كادونا وسط نيجيريا. وفي 19 من الشهر الماضي، عثرت السلطات النيجيرية على 17 جثة داخل سيارة ركاب بعد اصطدامها بسيارة، واشتعال النار فيها على طريق سريع يربط مدينتي لاغوس وأبادان، جنوب غربي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/مصرع-17-شخصا-جراء-اصطدام-سيارة-ركاب-بشاحنة-جنوب-غربي-نيجيريا-1058861726.html
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العالم

مصرع 12 شخصا وإصابة 6 آخرين بحادث تصادم بين حافلة وشاحنة غربي نيجيريا

13:02 GMT 12.03.2022
© REUTERS / TEMILADE ADELAJAانهيار مبنى في نيجيريا
انهيار مبنى في نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / TEMILADE ADELAJA
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لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، إثر اصطدام حافلة بشاحنة، صباح اليوم السبت، بولاية كوارا، غربي نيجيريا.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "نيجيريان تريبون"، أن 12 شخصا احترقوا حتى الموت، في حادث ضخم وقع جراء اصطدام حافلة بشاحنة، على طريق سريع بولاية كوارا.
وبينت الصحيفة أن الحريق اندلع جراء الاصطدام، وتسبب في مقتل العديد من الأشخاص، وإصابة آخرين بدرجات متفاوتة.
ومن جانبه، أعلن المنسق العام لقطاع النقل في الولاية، جوناثان واوادي، أن الحادث وقع جراء انتهاك للسرعة، وعدم تمكن قائد الحافلة من السيطرة عليها.
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
مصرع 17 شخصا جراء اصطدام سيارة ركاب بشاحنة جنوب غربي نيجيريا
19 فبراير, 13:47 GMT
وتشهد نيجيريا العديد من حوادث السير المأساوية التي تسفر عن مصرع وإصابة العديد من المواطنين، ففي 21 فبراير/شباط الماضي، لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم إثر اصطدام حافلة بسيارة في منطقة "مرارابان عيسى" بولاية كادونا وسط نيجيريا.
وفي 19 من الشهر الماضي، عثرت السلطات النيجيرية على 17 جثة داخل سيارة ركاب بعد اصطدامها بسيارة، واشتعال النار فيها على طريق سريع يربط مدينتي لاغوس وأبادان، جنوب غربي البلاد.
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