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مصر تتعرض لطقس شديد البرودة ليلا
مصر تتعرض لطقس شديد البرودة ليلا
تشهد مصر موجة من الطقس غير المستقر، اليوم السبت، شملت تعرض السواحل الشمالية الغربية للبلاد إلى سقوط أمطار خفيفة إضافة إلى مناطق أخرى في الوجه البحري وسيناء. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T16:58+0000
2022-03-12T16:58+0000
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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، في خبر عن حالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية على البحر المتوسط الذي يكون ارتفاع الأمواج فيه بين 2 إلى 3 أمتار.أما البحر الأحمر الأحمر فيكون اتجاه الرياح فيه شمالية غربية مع أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في بعض الأحيان.وتتعرض البلاد لطقس مائل للبرودة نهارا، بينما يكون شديد البرودة ليلا خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.أما وسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية فتشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية في المناطق المكشوفة ويكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.أما في مناطق شمال وجنوب الصعيد فيكون الطقس شديد البرودة ليلا وكذلك الحال على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ظاهرة-جوية-اليوم-1059708710.html
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منوعات, أخبار مصر الآن

مصر تتعرض لطقس شديد البرودة ليلا

16:58 GMT 12.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYموجة الطقس السيئ تضرب مصر
موجة الطقس السيئ تضرب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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تشهد مصر موجة من الطقس غير المستقر، اليوم السبت، شملت تعرض السواحل الشمالية الغربية للبلاد إلى سقوط أمطار خفيفة إضافة إلى مناطق أخرى في الوجه البحري وسيناء.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، في خبر عن حالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية على البحر المتوسط الذي يكون ارتفاع الأمواج فيه بين 2 إلى 3 أمتار.
أما البحر الأحمر الأحمر فيكون اتجاه الرياح فيه شمالية غربية مع أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في بعض الأحيان.
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الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة جوية اليوم
10 مارس, 09:48 GMT
وتتعرض البلاد لطقس مائل للبرودة نهارا، بينما يكون شديد البرودة ليلا خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
أما وسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية فتشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية في المناطق المكشوفة ويكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.
أما في مناطق شمال وجنوب الصعيد فيكون الطقس شديد البرودة ليلا وكذلك الحال على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
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