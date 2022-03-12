https://arabic.sputniknews.com/20220312/مصر-تتعرض-لطقس-شديد-البرودة-ليلا-1059812999.html
مصر تتعرض لطقس شديد البرودة ليلا
مصر تتعرض لطقس شديد البرودة ليلا
تشهد مصر موجة من الطقس غير المستقر، اليوم السبت، شملت تعرض السواحل الشمالية الغربية للبلاد إلى سقوط أمطار خفيفة إضافة إلى مناطق أخرى في الوجه البحري وسيناء. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T16:58+0000
2022-03-12T16:58+0000
2022-03-12T16:58+0000
منوعات
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104484/79/1044847994_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_5556dd5b4d7d43e452fd3a232e5bf1b0.jpg
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، في خبر عن حالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية على البحر المتوسط الذي يكون ارتفاع الأمواج فيه بين 2 إلى 3 أمتار.أما البحر الأحمر الأحمر فيكون اتجاه الرياح فيه شمالية غربية مع أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في بعض الأحيان.وتتعرض البلاد لطقس مائل للبرودة نهارا، بينما يكون شديد البرودة ليلا خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.أما وسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية فتشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية في المناطق المكشوفة ويكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.أما في مناطق شمال وجنوب الصعيد فيكون الطقس شديد البرودة ليلا وكذلك الحال على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ظاهرة-جوية-اليوم-1059708710.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104484/79/1044847994_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_d283b0152b822563f9949e4c10052c20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار مصر الآن
مصر تتعرض لطقس شديد البرودة ليلا
تابعنا عبر
تشهد مصر موجة من الطقس غير المستقر، اليوم السبت، شملت تعرض السواحل الشمالية الغربية للبلاد إلى سقوط أمطار خفيفة إضافة إلى مناطق أخرى في الوجه البحري وسيناء.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، في خبر عن حالة الطقس
، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية على البحر المتوسط الذي يكون ارتفاع الأمواج
فيه بين 2 إلى 3 أمتار.
أما البحر الأحمر الأحمر فيكون اتجاه الرياح فيه شمالية غربية مع أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في بعض الأحيان.
وتتعرض البلاد لطقس مائل للبرودة نهارا، بينما يكون شديد البرودة ليلا خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
أما وسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية فتشهد نشاط للرياح
الشمالية الغربية في المناطق المكشوفة ويكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.
أما في مناطق شمال وجنوب الصعيد فيكون الطقس شديد البرودة
ليلا وكذلك الحال على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.