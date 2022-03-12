https://arabic.sputniknews.com/20220312/مصر-تعلن-وقف-البيان-اليومي-لإحصائيات-إصابات-ووفيات-كورونا-1059791082.html
مصر تعلن وقف البيان اليومي لإحصائيات إصابات ووفيات كورونا
مصر تعلن وقف البيان اليومي لإحصائيات إصابات ووفيات كورونا
قررت وزارة الصحة المصرية تغيير مواعيد إصدار بيان إحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا، ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T07:48+0000
2022-03-12T07:48+0000
2022-03-12T07:49+0000
مصر
فيروس كورونا
وزارة الصحة المصرية
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وحسب بيان الصحة المصرية، فإن أخر بيان يومي لإحصائيات كورونا صدر عن الوزارة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وسيتم إصدار البيانات التالية يوم السبت من كل أسبوع.وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة المصرية على ضرورة التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات طبقًا للبرنامج الزمني، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.كما طالبت المواطنين بالاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية لحماية الأفراد والمجتمع من انتشار أي أمراض معدية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, فيروس كورونا, وزارة الصحة المصرية
مصر تعلن وقف البيان اليومي لإحصائيات إصابات ووفيات كورونا
07:48 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 12.03.2022) تابعنا عبر
قررت وزارة الصحة المصرية تغيير مواعيد إصدار بيان إحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا، ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع.
وحسب بيان الصحة المصرية، فإن أخر بيان يومي لإحصائيات كورونا
صدر عن الوزارة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وسيتم إصدار البيانات التالية يوم السبت من كل أسبوع.
وأضاف البيان أن قرار تغيير موعد إصدار البيان جاء مع انكسار الموجة الخامسة من الجائحة وتراجع معدلات الإصابات بنسب شبه ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، إلى جانب تراجع نسب الإشغال في المستشفيات.
وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة المصرية
على ضرورة التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات طبقًا للبرنامج الزمني، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.
كما طالبت المواطنين بالاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية لحماية الأفراد والمجتمع من انتشار أي أمراض معدية.