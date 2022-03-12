https://arabic.sputniknews.com/20220312/مصر-تعلن-وقف-تصدير-بعض-الأصناف-الجديدة-لمدة-3-أشهر-بهدف-توفير-احتياجات-السوق-المحلية-1059798294.html
مصر تعلن وقف تصدير بعض الأصناف الجديدة لمدة 3 أشهر بهدف توفير احتياجات السوق المحلية
مصر تعلن وقف تصدير بعض الأصناف الجديدة لمدة 3 أشهر بهدف توفير احتياجات السوق المحلية
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة في مصر، نيفين جامع، اليوم السبت، قراراً بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، اعتباراً من تاريخ صدور القرار. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T11:34+0000
2022-03-12T11:34+0000
2022-03-12T11:34+0000
أخبار مصر الآن
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وقالت الوزيرة المصرية، إن "هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة".وكانت وزارة التجارة والصناعة في مصر، أعلنت الخميس الماضي، وقف تصدير أنواع من الفول والقمح والعدس والمعكرونة لمدة 3 أشهر.وأصدرت الوزارة قرارا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمعكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، بحسب موقع "مصراوي".وصرحت متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يعد طبيعيا في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدة أن القرار الجديد يستهدف حماية أسعار المنتجات وتوافرها في السوق المحلي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
مصر تعلن وقف تصدير بعض الأصناف الجديدة لمدة 3 أشهر بهدف توفير احتياجات السوق المحلية
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أصدرت وزيرة التجارة والصناعة في مصر، نيفين جامع، اليوم السبت، قراراً بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وقالت الوزيرة المصرية، إن "هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة".
وكانت وزارة التجارة والصناعة في مصر، أعلنت الخميس الماضي، وقف تصدير أنواع من الفول والقمح والعدس والمعكرونة
لمدة 3 أشهر.
وأصدرت الوزارة قرارا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمعكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، بحسب موقع "مصراوي
".
وصرحت متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يعد طبيعيا في ظل العملية العسكرية الروسية
في أوكرانيا، مؤكدة أن القرار الجديد يستهدف حماية أسعار المنتجات وتوافرها في السوق المحلي.