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https://arabic.sputniknews.com/20220312/مقتل-60-شخصا-على-الأقل-في-انقلاب-قطار-جنوبي-الكونغو-بحسب-حصيلة-أولية-1059803185.html
مقتل 60 شخصا على الأقل في انقلاب قطار جنوبي الكونغو بحسب حصيلة أولية
مقتل 60 شخصا على الأقل في انقلاب قطار جنوبي الكونغو بحسب حصيلة أولية
لقي 60 شخصا مصرعهم على الأقل، وأصيب عدد كبير، بحسب حصيلة أولية في انقلاب 7 عربات من قطار، في وادي، بمنطقة لوبودي بإقليم لوالابا، جنوبي الكونغو الديمقراطية. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:16+0000
2022-03-12T13:16+0000
العالم
الكونغو
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "راديو أوكابي" المحلي، عن المدير المحلي لمنطقة لوبودي أن 60 شخصا لقوا مصرعهم على الأقل في حادث قطار وقع في المنطقة ليلة الخميس-الجمعة، موضحا أن هذه الحصيلة لا تزال أولية.وأشار المسؤول إلى أن أسرا أخرجت 7 جثث من موقع الحادث، بينما أخرجت السلطات حتى الآن 53 جثة أخرى، مشيرا إلى وجود العديد من المصابين الذين تم نقلهم إلى المشفى.غير أن مصادر أخرى أكدت للموقع أن الحصيلة أكبر بكثير، وأنه يرجح أن هناك مئات من الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الحادث.وأوضح الموقع أن الحادث وقع بسبب انفصال 7 عربات من قطار بضائع يستقله أشخاص بشكل غير قانوني، حيث سقطت العربات السبع في وادي.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/مصرع-20-شخصا-وإصابة11-آخرين-في-حريق-شب-في-سفينة-غربي-الكونغو-الديمقراطية-1059266198.html
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العالم, الكونغو

مقتل 60 شخصا على الأقل في انقلاب قطار جنوبي الكونغو بحسب حصيلة أولية

13:16 GMT 12.03.2022
© REUTERS / Youssef Boudlalانقلاب قطار بين العاصمة الرباط ومدينة القنيطرة شمالا، المغرب 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
انقلاب قطار بين العاصمة الرباط ومدينة القنيطرة شمالا، المغرب 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Youssef Boudlal
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لقي 60 شخصا مصرعهم على الأقل، وأصيب عدد كبير، بحسب حصيلة أولية في انقلاب 7 عربات من قطار، في وادي، بمنطقة لوبودي بإقليم لوالابا، جنوبي الكونغو الديمقراطية.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "راديو أوكابي" المحلي، عن المدير المحلي لمنطقة لوبودي أن 60 شخصا لقوا مصرعهم على الأقل في حادث قطار وقع في المنطقة ليلة الخميس-الجمعة، موضحا أن هذه الحصيلة لا تزال أولية.

وأشار المسؤول إلى أن أسرا أخرجت 7 جثث من موقع الحادث، بينما أخرجت السلطات حتى الآن 53 جثة أخرى، مشيرا إلى وجود العديد من المصابين الذين تم نقلهم إلى المشفى.
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غير أن مصادر أخرى أكدت للموقع أن الحصيلة أكبر بكثير، وأنه يرجح أن هناك مئات من الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الحادث.

وأوضح الموقع أن الحادث وقع بسبب انفصال 7 عربات من قطار بضائع يستقله أشخاص بشكل غير قانوني، حيث سقطت العربات السبع في وادي.
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