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مكتب رئيس الوزراء الإيطالي يعلن احتجاز يخت لرجل أعمال روسي
مكتب رئيس الوزراء الإيطالي يعلن احتجاز يخت لرجل أعمال روسي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم السبت، احتجاز يخت مملوك لرجل أعمال روسي عقب وضعه على قائمة العقوبات الخاصة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T08:35+0000
2022-03-12T08:36+0000
إيطاليا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
روسيا
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وحسب بيان نشرته رويترز، قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي إن الشرطة احتجزت يختا للملياردير الروسي أندريه إيغوريفيتش ميلنيشنكو، بعد أيام قليلة من وضع صاحبه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي عقب العمليات العسكرية في أوكرانيا.وأوضح البيان أن اليخت A البالغ طوله 143 مترا وسعره 530 مليون يورو (578 مليون دولار) تم حجزه في ميناء ترييستي الشمالي.ولفت البيان الإيطالي إلى أن السفينة التي صممها فيليب ستارك وبناها نوبسكروج في ألمانيا، هي أكبر يخت شراعي في العالم.وصادرت الشرطة الإيطالية الأسبوع الماضي فيلات ويخوتًا قيمتها 143 مليون يورو (156 مليون دولار) مملوكة لـ 5 من رجال الاعمال الروس بعد أن تم إدراجهم على قائمة العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/السفير-الروسي-في-باريس-فرنسا-تحتجز-3-سفن-ويخت-روسي-دون-أي-تفسير-1059440612.html
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إيطاليا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, روسيا

مكتب رئيس الوزراء الإيطالي يعلن احتجاز يخت لرجل أعمال روسي

08:35 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 12.03.2022)
© Sputnik . Aleksei Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Aleksei Vitvitsky
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم السبت، احتجاز يخت مملوك لرجل أعمال روسي عقب وضعه على قائمة العقوبات الخاصة.
وحسب بيان نشرته رويترز، قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي إن الشرطة احتجزت يختا للملياردير الروسي أندريه إيغوريفيتش ميلنيشنكو، بعد أيام قليلة من وضع صاحبه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي عقب العمليات العسكرية في أوكرانيا.
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وأوضح البيان أن اليخت A البالغ طوله 143 مترا وسعره 530 مليون يورو (578 مليون دولار) تم حجزه في ميناء ترييستي الشمالي.
ولفت البيان الإيطالي إلى أن السفينة التي صممها فيليب ستارك وبناها نوبسكروج في ألمانيا، هي أكبر يخت شراعي في العالم.

ويمتلك ميلنيشنكو أكبر منتج للأسمدة "إيروشيم غروب" وشركة سيك للفحم.

وصادرت الشرطة الإيطالية الأسبوع الماضي فيلات ويخوتًا قيمتها 143 مليون يورو (156 مليون دولار) مملوكة لـ 5 من رجال الاعمال الروس بعد أن تم إدراجهم على قائمة العقوبات.
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