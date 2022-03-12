https://arabic.sputniknews.com/20220312/مكتب-رئيس-الوزراء-الإيطالي-يعلن-احتجاز-يخت-لرجل-أعمال-روسي-1059791968.html

مكتب رئيس الوزراء الإيطالي يعلن احتجاز يخت لرجل أعمال روسي

مكتب رئيس الوزراء الإيطالي يعلن احتجاز يخت لرجل أعمال روسي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم السبت، احتجاز يخت مملوك لرجل أعمال روسي عقب وضعه على قائمة العقوبات الخاصة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T08:35+0000

2022-03-12T08:35+0000

2022-03-12T08:36+0000

إيطاليا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

روسيا

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وحسب بيان نشرته رويترز، قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي إن الشرطة احتجزت يختا للملياردير الروسي أندريه إيغوريفيتش ميلنيشنكو، بعد أيام قليلة من وضع صاحبه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي عقب العمليات العسكرية في أوكرانيا.وأوضح البيان أن اليخت A البالغ طوله 143 مترا وسعره 530 مليون يورو (578 مليون دولار) تم حجزه في ميناء ترييستي الشمالي.ولفت البيان الإيطالي إلى أن السفينة التي صممها فيليب ستارك وبناها نوبسكروج في ألمانيا، هي أكبر يخت شراعي في العالم.وصادرت الشرطة الإيطالية الأسبوع الماضي فيلات ويخوتًا قيمتها 143 مليون يورو (156 مليون دولار) مملوكة لـ 5 من رجال الاعمال الروس بعد أن تم إدراجهم على قائمة العقوبات.

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إيطاليا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, روسيا