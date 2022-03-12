https://arabic.sputniknews.com/20220312/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-طهران-وصلت-لنقطة-قوة-لم-تعد-للعقوبات-معها-أي-تأثير-1059795089.html

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طهران وصلت لنقطة قوة لم تعد للعقوبات معها أي تأثير

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طهران وصلت لنقطة قوة لم تعد للعقوبات معها أي تأثير

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم السبت، أن "إيران وصلت لنقطة قوة لم تعد للعقوبات معها أي تأثير والغرض من فرضها هو زعزعة الاستقرار... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T10:12+0000

2022-03-12T10:12+0000

2022-03-12T10:12+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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طهران- سبوتنيك. وقال إسلامي، في كلمة خلال مشاركته بمهرجان "ره‌ آورد سرزمین نور" الوطني، إنه "لا يمكن لأي تأثيرات سياسية أن تخرج علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إطار التعاون المهني والفني والقواعد المحددة".وأضاف: "وصلنا لنقطة قوة لم يعد معها للعقوبات أي تأثير علينا، وكل مرة تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على إيران نتقدم للأمام"، متابعا" "العقوبات، سواء في المجال النووي أو في مجالات أخرى، فُرضت على شعبنا بحجة محاربة الإرهاب أو تعزيز حقوق الإنسان، لكن الجميع أدرك أن الغرض من هذه الألاعيب هو زعزعة الأمن الإقليمي".وأكد إسلامي أن "الأعداء لا يتقبلون وجود التقنيات النووية المتقدمة في إيران، لأنهم لا يسمحون حتى لحلفائهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال في هذا المجال".وقال رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، محمد رضا غائبي، في وقت سابق، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس التقدم المحرز في الضمانات.ودعا غائبي، إلى بدء فصل جديد في التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، متوقعا بعد تقرير المدير العام أن "يتخذ أعضاء مجلس الحكام الإجراءات المناسبة لدعم إنهاء هذه القضايا على جدول أعمال مجلس الحكام"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.والسبت الماضي، أعلنت إيران، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رفائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "اتفقنا على أن نزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول نهاية شهر "خورداد" الإيراني (21 يونيو/ حزيران) بوثائق تتعلق بالقضايا العالقة بين طهران والوكالة".وتجرى في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حالياً، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني