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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220312/موسكو-تصريحات-واشنطن-حول-إمكانية-استخدامنا-أسلحة-كيميائية-في-أوكرانيا-محاولة-لشيطنة-روسيا-1059789055.html
موسكو: تصريحات واشنطن حول إمكانية استخدامنا أسلحة كيميائية في أوكرانيا محاولة لشيطنة روسيا
موسكو: تصريحات واشنطن حول إمكانية استخدامنا أسلحة كيميائية في أوكرانيا محاولة لشيطنة روسيا
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، التصريحات الأمريكية الأخيرة بأن روسيا قد تستخدم أسلحة كيميائية في أوكرانيا بأنها محاولة أخرى لشيطنة... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T05:06+0000
2022-03-12T05:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن ـ سبوتنيك. ونقلت قناة تلغرام التابعة للسفارة الروسية عن السفير قوله: "مثل هذه المزاعم لا تساوي شيئا، فالمسؤول الأمريكي، كعادته، لم يكلف نفسه عناء تقديم أي دليل. هذه محاولة أخرى لتشويه صورة بلدنا".وأضاف أنطونوف: "بلادنا، على عكس الولايات المتحدة، تخلصت من جميع المخزونات المتاحة من عوامل الحرب الكيميائية في عام 2017. وقد قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتوثيق هذه الحقيقة. ولا جدوى من المجادلة في هذه الحقيقة".وأول أمس الخميس، قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أن من المحتمل أن تكون روسيا تمهد لاستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا أو القيام بعملية واتهام آخرين بالمسؤولية عنها، لكنها لم تذكر أدلة على ذلك.وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية أن البيانات الخاصة بالمختبرات البيولوجية في أوكرانيا تؤكد الادعاءات ضد الولايات المتحدة بشأن عدم الامتثال لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "تم تلقي وثائق من موظفي المعامل البيولوجية الأوكرانية بشأن التدمير الطارئ لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص من الطاعون والجمرة الخبيثة والتولاريميا والكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة في 24 فبراير... كان التدمير الطارئ لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص في 24 فبراير ضروريًا لمنع الكشف عن وقائع انتهاكات أوكرانيا والولايات المتحدة للمادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية".وبحسب زاخاروفا، فإن "هذه المعلومات تؤكد صحة الادعاءات التي قدمناها مرارا وتكرارا في سياق تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين الماضي، أنه تم إجراء العمل مع بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في المختبر البيولوجي في مدينة لفوف كجزء من البرنامج البيولوجي العسكري.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تطالب-واشنطن-بالوقف-الفوري-لأنشطتها-العسكرية-البيولوجية-في-دول-ما-بعد-الاتحاد-السوفيتي-1059698244.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو: تصريحات واشنطن حول إمكانية استخدامنا أسلحة كيميائية في أوكرانيا محاولة لشيطنة روسيا

05:06 GMT 12.03.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، التصريحات الأمريكية الأخيرة بأن روسيا قد تستخدم أسلحة كيميائية في أوكرانيا بأنها محاولة أخرى لشيطنة روسيا.
واشنطن ـ سبوتنيك. ونقلت قناة تلغرام التابعة للسفارة الروسية عن السفير قوله: "مثل هذه المزاعم لا تساوي شيئا، فالمسؤول الأمريكي، كعادته، لم يكلف نفسه عناء تقديم أي دليل. هذه محاولة أخرى لتشويه صورة بلدنا".
وأضاف أنطونوف: "بلادنا، على عكس الولايات المتحدة، تخلصت من جميع المخزونات المتاحة من عوامل الحرب الكيميائية في عام 2017. وقد قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتوثيق هذه الحقيقة. ولا جدوى من المجادلة في هذه الحقيقة".
أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا تطالب واشنطن بالوقف الفوري لأنشطتها العسكرية البيولوجية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي
10 مارس, 04:14 GMT
وأول أمس الخميس، قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أن من المحتمل أن تكون روسيا تمهد لاستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا أو القيام بعملية واتهام آخرين بالمسؤولية عنها، لكنها لم تذكر أدلة على ذلك.
وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية أن البيانات الخاصة بالمختبرات البيولوجية في أوكرانيا تؤكد الادعاءات ضد الولايات المتحدة بشأن عدم الامتثال لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "تم تلقي وثائق من موظفي المعامل البيولوجية الأوكرانية بشأن التدمير الطارئ لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص من الطاعون والجمرة الخبيثة والتولاريميا والكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة في 24 فبراير... كان التدمير الطارئ لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص في 24 فبراير ضروريًا لمنع الكشف عن وقائع انتهاكات أوكرانيا والولايات المتحدة للمادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية".
وبحسب زاخاروفا، فإن "هذه المعلومات تؤكد صحة الادعاءات التي قدمناها مرارا وتكرارا في سياق تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين الماضي، أنه تم إجراء العمل مع بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في المختبر البيولوجي في مدينة لفوف كجزء من البرنامج البيولوجي العسكري.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
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