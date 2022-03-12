https://arabic.sputniknews.com/20220312/ناسا-تفتح-لأول-مرة-عينة-غامضة-من-القمر-تم-جمعها-منذ-50-عاما-1059793973.html
"ناسا" تفتح لأول مرة عينة غامضة من القمر تم جمعها منذ 50 عاما
"ناسا" تفتح لأول مرة عينة غامضة من القمر تم جمعها منذ 50 عاما
تستعد وكالة "ناسا" الأمريكية لعلوم الفضاء لفتح عينة من القمر تم تجميعها وإغلاقها بإحكام لمدة 50 عاما. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T09:48+0000
2022-03-12T09:48+0000
2022-03-12T09:48+0000
القمر
ناسا
مجتمع
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وتم جمع العينة الغامضة خلال آخر مهمة مأهولة قامت بها وكالة الفضاء الأمريكية إلى القمر في عام 1972، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.وسيكون عمر العينة المأخوذة من مهمة "أبولو 17" هو 50 عاما بالضبط، في 13 ديسمبر/ كانون المقبل.وجمع رائدا الفضاء، يوجين سيرنان، وهاريسون "جاك" شميت، عينة القمر عن طريق دق أنبوب مقاس 14 بوصة في سطح القمر، كما أنهم جمعوا عينة أخرى غير مختومة، وتم ملء كلا الأنبوبين بصخور القمر والغبار.وأعيدت كلا العينتان إلى الأرض، وتم فتح العينة التي لم تكن مختومة في عام 2019.وقد تحتوي العينة المختومة والمفرغة من الهواء على مواد تسمى "المواد المتطايرة"، وهي عبارة عن غازات تتبخر في درجات الحرارة العادية.وانتظرت "ناسا" حتى الآن لفتح العينة المختومة بسبب رغبتها في الاستفادة من التكنولوجيا المستقبلية.وأوضحت لوري جليز من "ناسا"، وهي مديرة قسم علوم الكواكب: "لقد علمت الوكالة أن العلم والتكنولوجيا سيتطوران ويسمحان للعلماء بدراسة المواد بطرق جديدة لمعالجة أسئلة جديدة في المستقبل".ومن المقرر أن تقوم "ناسا" بفتح العينة المختومة من القمر في فصل الربيع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القمر, ناسا, مجتمع
"ناسا" تفتح لأول مرة عينة غامضة من القمر تم جمعها منذ 50 عاما
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تستعد وكالة "ناسا" الأمريكية لعلوم الفضاء لفتح عينة من القمر تم تجميعها وإغلاقها بإحكام لمدة 50 عاما.
وتم جمع العينة الغامضة خلال آخر مهمة مأهولة قامت بها وكالة الفضاء الأمريكية إلى القمر في عام 1972، وفقا لصحيفة "ذا صن"
البريطانية.
وسيكون عمر العينة المأخوذة من مهمة "أبولو 17" هو 50 عاما بالضبط، في 13 ديسمبر/ كانون المقبل.
وجمع رائدا الفضاء، يوجين سيرنان، وهاريسون "جاك" شميت، عينة القمر عن طريق دق أنبوب مقاس 14 بوصة في سطح القمر، كما أنهم جمعوا عينة أخرى غير مختومة، وتم ملء كلا الأنبوبين بصخور القمر والغبار.
وأعيدت كلا العينتان إلى الأرض، وتم فتح العينة التي لم تكن مختومة في عام 2019.
وقد تحتوي العينة المختومة والمفرغة من الهواء على مواد تسمى "المواد المتطايرة"، وهي عبارة عن غازات تتبخر في درجات الحرارة العادية.
وانتظرت "ناسا" حتى الآن لفتح العينة المختومة بسبب رغبتها في الاستفادة من التكنولوجيا المستقبلية.
وأوضحت لوري جليز من "ناسا"، وهي مديرة قسم علوم الكواكب: "لقد علمت الوكالة أن العلم والتكنولوجيا سيتطوران ويسمحان للعلماء بدراسة المواد بطرق جديدة لمعالجة أسئلة جديدة في المستقبل".
ومن المقرر أن تقوم "ناسا" بفتح العينة المختومة من القمر في فصل الربيع.