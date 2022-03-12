https://arabic.sputniknews.com/20220312/نحن-قادرون-الرئيس-الإيراني-يتحدث-عن-ثقافة-الشهيد-سليماني-1059822830.html
نحن قادرون… الرئيس الإيراني يتحدث عن ثقافة "الشهيد سليماني"
نحن قادرون… الرئيس الإيراني يتحدث عن ثقافة "الشهيد سليماني"
قال الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، إن ثقافة الحكومة الإيرانية هي ثقافة "الشهيد سليمان"، مضيفا: "نحن قادرون". 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T21:41+0000
2022-03-12T21:41+0000
2022-03-12T21:49+0000
العالم
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058937721_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_96fc48697a2239db26e89c8ec5cc0c3c.jpg
ذكرت ذلك وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن تصريحات رئيسي جاءت خلال كلمته بمناسبة إحياء أسبوع الأمن بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.وقال رئيسي إن بعض العبارات لم تعد موجودة في قاموس الحكومة الثالثة عشر، مشيرا إلى أن الكلمات التي تشير إلى عدم قدرة إيران أو عدم استطاعتها أصبحت لا معنى لها في ظل القدرة الإيرانية الحالية.ولفت الرئيس الإيراني إلى ضرورة مكافحة العمليات المنظمة التي تقوم بها مافيا التهريب والمخدرات والاستيراد، مشيرا إلى أن تلك الأعمال تجري بلا ضوابط.وتابع: "مثلما رميتم الزمر المعادية للثورة في مزبلة التاريخ، فإنه يجب قطع أيدي المفسدين والمنتفعين".وقال إبراهيم رئيسي إن سجل منتسبي وزارة الأمن الإيرانية يؤكد نجاحهم مشيدا بقدرتهم على اكتشاف أي حالات اختراق، مضيفا: "يجب أن تكون وزارة الأمن ثورية مئة في المئة".
https://arabic.sputniknews.com/20220208/القضاء-الإيراني-يكشف-عن-قرار-جديد-بشأن-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-1058169451.html
https://arabic.sputniknews.com/20220129/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-السابق-كدنا-نقتل-قاسم-سليماني-قبل-اغتياله-بعام-ونصف-1057424845.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058937721_87:0:2302:1661_1920x0_80_0_0_31323f54afa8eaf710f084cbf1d9db46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران
نحن قادرون… الرئيس الإيراني يتحدث عن ثقافة "الشهيد سليماني"
21:41 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 21:49 GMT 12.03.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، إن ثقافة الحكومة الإيرانية هي ثقافة "الشهيد سليمان"، مضيفا: "نحن قادرون".
ذكرت ذلك وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن تصريحات رئيسي
جاءت خلال كلمته بمناسبة إحياء أسبوع الأمن بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.
وقال رئيسي إن بعض العبارات لم تعد موجودة في قاموس الحكومة الثالثة عشر، مشيرا إلى أن الكلمات التي تشير إلى عدم قدرة إيران
أو عدم استطاعتها أصبحت لا معنى لها في ظل القدرة الإيرانية الحالية.
ولفت الرئيس الإيراني
إلى ضرورة مكافحة العمليات المنظمة التي تقوم بها مافيا التهريب والمخدرات والاستيراد، مشيرا إلى أن تلك الأعمال تجري بلا ضوابط.
وتابع: "مثلما رميتم الزمر المعادية للثورة في مزبلة التاريخ، فإنه يجب قطع أيدي المفسدين والمنتفعين".
وقال إبراهيم رئيسي إن سجل منتسبي وزارة الأمن الإيرانية يؤكد نجاحهم
مشيدا بقدرتهم على اكتشاف أي حالات اختراق، مضيفا: "يجب أن تكون وزارة الأمن ثورية مئة في المئة".