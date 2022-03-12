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https://arabic.sputniknews.com/20220312/نحن-قادرون-الرئيس-الإيراني-يتحدث-عن-ثقافة-الشهيد-سليماني-1059822830.html
نحن قادرون… الرئيس الإيراني يتحدث عن ثقافة "الشهيد سليماني"
نحن قادرون… الرئيس الإيراني يتحدث عن ثقافة "الشهيد سليماني"
قال الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، إن ثقافة الحكومة الإيرانية هي ثقافة "الشهيد سليمان"، مضيفا: "نحن قادرون". 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T21:41+0000
2022-03-12T21:49+0000
العالم
أخبار إيران
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ذكرت ذلك وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن تصريحات رئيسي جاءت خلال كلمته بمناسبة إحياء أسبوع الأمن بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.وقال رئيسي إن بعض العبارات لم تعد موجودة في قاموس الحكومة الثالثة عشر، مشيرا إلى أن الكلمات التي تشير إلى عدم قدرة إيران أو عدم استطاعتها أصبحت لا معنى لها في ظل القدرة الإيرانية الحالية.ولفت الرئيس الإيراني إلى ضرورة مكافحة العمليات المنظمة التي تقوم بها مافيا التهريب والمخدرات والاستيراد، مشيرا إلى أن تلك الأعمال تجري بلا ضوابط.وتابع: "مثلما رميتم الزمر المعادية للثورة في مزبلة التاريخ، فإنه يجب قطع أيدي المفسدين والمنتفعين".وقال إبراهيم رئيسي إن سجل منتسبي وزارة الأمن الإيرانية يؤكد نجاحهم مشيدا بقدرتهم على اكتشاف أي حالات اختراق، مضيفا: "يجب أن تكون وزارة الأمن ثورية مئة في المئة".
https://arabic.sputniknews.com/20220208/القضاء-الإيراني-يكشف-عن-قرار-جديد-بشأن-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-1058169451.html
https://arabic.sputniknews.com/20220129/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-السابق-كدنا-نقتل-قاسم-سليماني-قبل-اغتياله-بعام-ونصف-1057424845.html
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العالم, أخبار إيران

نحن قادرون… الرئيس الإيراني يتحدث عن ثقافة "الشهيد سليماني"

21:41 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 21:49 GMT 12.03.2022)
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مغادرا مطار مهر آباد، متجها إلى مطار الدوحة الدولي، 21 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مغادرا مطار مهر آباد، متجها إلى مطار الدوحة الدولي، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© AFP 2022 / -
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قال الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، إن ثقافة الحكومة الإيرانية هي ثقافة "الشهيد سليمان"، مضيفا: "نحن قادرون".
ذكرت ذلك وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن تصريحات رئيسي جاءت خلال كلمته بمناسبة إحياء أسبوع الأمن بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.
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وقال رئيسي إن بعض العبارات لم تعد موجودة في قاموس الحكومة الثالثة عشر، مشيرا إلى أن الكلمات التي تشير إلى عدم قدرة إيران أو عدم استطاعتها أصبحت لا معنى لها في ظل القدرة الإيرانية الحالية.
ولفت الرئيس الإيراني إلى ضرورة مكافحة العمليات المنظمة التي تقوم بها مافيا التهريب والمخدرات والاستيراد، مشيرا إلى أن تلك الأعمال تجري بلا ضوابط.
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: كدنا نقتل قاسم سليماني قبل اغتياله بعام ونصف
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وتابع: "مثلما رميتم الزمر المعادية للثورة في مزبلة التاريخ، فإنه يجب قطع أيدي المفسدين والمنتفعين".
وقال إبراهيم رئيسي إن سجل منتسبي وزارة الأمن الإيرانية يؤكد نجاحهم مشيدا بقدرتهم على اكتشاف أي حالات اختراق، مضيفا: "يجب أن تكون وزارة الأمن ثورية مئة في المئة".
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