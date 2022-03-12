https://arabic.sputniknews.com/20220312/نقابة-أفراد-الأمن-في-المطارات-الألمانية-تدعو-إلى-إضراب-عام-الإثنين-المقبل-1059805526.html
نقابة أفراد الأمن في المطارات الألمانية تدعو إلى إضراب عام الإثنين المقبل
نقابة أفراد الأمن في المطارات الألمانية تدعو إلى إضراب عام الإثنين المقبل
دعت نقابة فيردي لأفراد الأمن في المطارات الألمانية، اليوم السبت، إلى إضراب عام يوم الإثنين المقبل. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:58+0000
2022-03-12T13:58+0000
2022-03-12T13:58+0000
أخبار ألمانيا
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ووفقا لبيان رويترز، فبعد ثلاث جولات فاشلة من التفاوض، دعت نقابة فيردي عمال أمن الطيران في عدة مطارات ألمانية إلى شن إضرابات تحذيرية يوم الاثنين.وقال البيان: "ستكون هناك إضرابات طوال اليوم في مطارات برلين ودوسلدورف وكولونيا / بون وبريمن وهانوفر ولايبزيغ، وفي مطار برلين- براندنبورغ"، موضحة أن الإضراب سيكون من الساعة 4 صباحًا حتى منتصف الليل.يأتي هذا الإضراب في ظل وجود نقص في الموظفين المستعدين للعمل على مدار الساعة، في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.وانتقد فيردي أن الرابطة الفيدرالية لشركات أمن الطيران (BDLS) لم تزد من عرضها غير الملائم من الجولة الأولى من المفاوضات.
https://arabic.sputniknews.com/20180410/إلغاء-مئات-الرحلات-الجوية-في-ألمانيا-بسبب-إضراب-عام-1031465810.html
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أخبار ألمانيا
نقابة أفراد الأمن في المطارات الألمانية تدعو إلى إضراب عام الإثنين المقبل
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دعت نقابة فيردي لأفراد الأمن في المطارات الألمانية، اليوم السبت، إلى إضراب عام يوم الإثنين المقبل.
ووفقا لبيان رويترز، فبعد ثلاث جولات فاشلة من التفاوض، دعت نقابة فيردي عمال أمن الطيران
في عدة مطارات ألمانية إلى شن إضرابات تحذيرية يوم الاثنين.
وقال البيان: "ستكون هناك إضرابات طوال اليوم في مطارات برلين ودوسلدورف وكولونيا / بون وبريمن وهانوفر ولايبزيغ، وفي مطار برلين- براندنبورغ"، موضحة أن الإضراب سيكون من الساعة 4 صباحًا حتى منتصف الليل.
من جهته قال مفاوض فيردي فولفجانج بايبر: "يجب أن يظل عمل قوات أمن الطيران جذابًا من الناحية المالية حتى يمكن تعيين المتخصصين الذين تمس الحاجة إليهم".
يأتي هذا الإضراب في ظل وجود نقص في الموظفين المستعدين للعمل على مدار الساعة، في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
وتطالب النقابة بزيادة للأجور لا تقل عن يورو واحد في الساعة لـ 25000 موظف خلال فترة اثني عشر شهرًا، إضافة إلى توحيد الأجور في مختلف مجالات عملهم من شحن وفحص الأشخاص أو البضائع وأمن الطائرات، بحيث يكون عند أعلى مستوى للأجور.
وانتقد فيردي أن الرابطة الفيدرالية لشركات أمن الطيران (BDLS) لم تزد من عرضها غير الملائم
من الجولة الأولى من المفاوضات.