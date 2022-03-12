عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220312/نقابة-أفراد-الأمن-في-المطارات-الألمانية-تدعو-إلى-إضراب-عام-الإثنين-المقبل-1059805526.html
نقابة أفراد الأمن في المطارات الألمانية تدعو إلى إضراب عام الإثنين المقبل
نقابة أفراد الأمن في المطارات الألمانية تدعو إلى إضراب عام الإثنين المقبل
دعت نقابة فيردي لأفراد الأمن في المطارات الألمانية، اليوم السبت، إلى إضراب عام يوم الإثنين المقبل. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T13:58+0000
2022-03-12T13:58+0000
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/11/1043691195_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_816fc8f684304bae9723f52b83fd5a05.jpg
ووفقا لبيان رويترز، فبعد ثلاث جولات فاشلة من التفاوض، دعت نقابة فيردي عمال أمن الطيران في عدة مطارات ألمانية إلى شن إضرابات تحذيرية يوم الاثنين.وقال البيان: "ستكون هناك إضرابات طوال اليوم في مطارات برلين ودوسلدورف وكولونيا / بون وبريمن وهانوفر ولايبزيغ، وفي مطار برلين- براندنبورغ"، موضحة أن الإضراب سيكون من الساعة 4 صباحًا حتى منتصف الليل.يأتي هذا الإضراب في ظل وجود نقص في الموظفين المستعدين للعمل على مدار الساعة، في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.وانتقد فيردي أن الرابطة الفيدرالية لشركات أمن الطيران (BDLS) لم تزد من عرضها غير الملائم من الجولة الأولى من المفاوضات.
https://arabic.sputniknews.com/20180410/إلغاء-مئات-الرحلات-الجوية-في-ألمانيا-بسبب-إضراب-عام-1031465810.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/11/1043691195_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_02ed1b8cc0d064346a316572865c9517.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا

نقابة أفراد الأمن في المطارات الألمانية تدعو إلى إضراب عام الإثنين المقبل

13:58 GMT 12.03.2022
© AP Photo / Christian Charisiusمطار هامبورغ - ألمانيا
مطار هامبورغ - ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Christian Charisius
تابعنا عبرGoogle news
دعت نقابة فيردي لأفراد الأمن في المطارات الألمانية، اليوم السبت، إلى إضراب عام يوم الإثنين المقبل.
ووفقا لبيان رويترز، فبعد ثلاث جولات فاشلة من التفاوض، دعت نقابة فيردي عمال أمن الطيران في عدة مطارات ألمانية إلى شن إضرابات تحذيرية يوم الاثنين.
شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2018
إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا بسبب إضراب عام
10 أبريل 2018, 10:04 GMT
وقال البيان: "ستكون هناك إضرابات طوال اليوم في مطارات برلين ودوسلدورف وكولونيا / بون وبريمن وهانوفر ولايبزيغ، وفي مطار برلين- براندنبورغ"، موضحة أن الإضراب سيكون من الساعة 4 صباحًا حتى منتصف الليل.

من جهته قال مفاوض فيردي فولفجانج بايبر: "يجب أن يظل عمل قوات أمن الطيران جذابًا من الناحية المالية حتى يمكن تعيين المتخصصين الذين تمس الحاجة إليهم".

يأتي هذا الإضراب في ظل وجود نقص في الموظفين المستعدين للعمل على مدار الساعة، في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

وتطالب النقابة بزيادة للأجور لا تقل عن يورو واحد في الساعة لـ 25000 موظف خلال فترة اثني عشر شهرًا، إضافة إلى توحيد الأجور في مختلف مجالات عملهم من شحن وفحص الأشخاص أو البضائع وأمن الطائرات، بحيث يكون عند أعلى مستوى للأجور.

وانتقد فيردي أن الرابطة الفيدرالية لشركات أمن الطيران (BDLS) لم تزد من عرضها غير الملائم من الجولة الأولى من المفاوضات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:31 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала