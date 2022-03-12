https://arabic.sputniknews.com/20220312/هل-أصبحت-كييف-جاهزة-للتسوية-السياسية-مع-روسيا--1059809319.html
هل أصبحت كييف جاهزة للتسوية السياسية مع روسيا؟
هل أصبحت كييف جاهزة للتسوية السياسية مع روسيا؟
أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، وطالبهما بالضغط... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T15:22+0000
2022-03-12T15:22+0000
2022-03-12T15:23+0000
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هل أصبحت كييف جاهزة للتسوية السياسية مع روسيا
هل أصبحت كييف جاهزة للتسوية السياسية مع روسيا
فيما أعرب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عن استعداده للتفاوض مع روسيا بغية وضع حد للأعمال القتالية الجارية في بلاده، مشيرا إلى أن الطرفين "بدأ بالتوصل إلى بعض الاتفاقات" في اتصالاتهما.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن حصول بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار علوش إلى "أن الغربيين يرفضون الدخول في نقاش حول المطالب الروسية بخصوص الناتو، لكن تهدئة الصراع يتطلب تنازلاً منهم بهذا الخصوص."التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
هل أصبحت كييف جاهزة للتسوية السياسية مع روسيا؟
15:22 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 15:23 GMT 12.03.2022) تابعنا عبر
أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، وطالبهما بالضغط على كييف لوقف مخالفاتها للقانون الدولي الإنساني في أوكرانيا.
فيما أعرب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عن استعداده للتفاوض مع روسيا بغية وضع حد للأعمال القتالية الجارية في بلاده، مشيرا إلى أن الطرفين "بدأ بالتوصل إلى بعض الاتفاقات" في اتصالاتهما.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن حصول بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.
يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"إبداء موسكو تمسكها بالتسوية السياسية للأزمة مع كييف يُشكل خطوة إيجابية. مع ذلك، فإن حقيقة أن الأزمة الراهنة هي جزء من صراع أكبر بين روسيا والغرب، فإنه من الضروري إطلاق مسار تفاوضي بين الجانبين يتناول المسألة الأوكرانية إلى جانب إيجاد تسوية لمسألة تواجد الناتو بالقرب من الحدود الروسية. "
وأشار علوش إلى "أن الغربيين يرفضون الدخول في نقاش حول المطالب الروسية بخصوص الناتو، لكن تهدئة الصراع يتطلب تنازلاً منهم بهذا الخصوص."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..