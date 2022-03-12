https://arabic.sputniknews.com/20220312/هل-تتحول-منصات-ميتا-إلى-أدوات-لنشر-العنف-وكيف-يمكن-ملاحقتها-قانونيا؟-1059808272.html

هل تتحول منصات "ميتا" إلى أدوات لنشر العنف وكيف يمكن ملاحقتها قانونيا؟

هل تتحول منصات "ميتا" إلى أدوات لنشر العنف وكيف يمكن ملاحقتها قانونيا؟

توجهت النيابة العامة الروسية إلى القضاء بطلب إدراج شركة "ميتا" الأمريكية، التي تشغل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، على قائمة التنظيمات المتطرفة وحظر أنشطتها في... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T15:03+0000

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12.03_Bewodouh Gihan هل تتحول منصات"ميتا" لأدوات لنشر العنف وكيف يمكن ملاحقتها قانونيا؟

وقالت النيابة في بيان، إن هذا الإجراء جاء ردا على تأكيد المتحدث باسم "ميتا"، إندي ستون، أن الشركة الأمريكية قررت "رفع الحظر مؤقتا على نشر مواطني بعض الدول بيانات تضم دعوات إلى ممارسة العنف بحق المواطنين الروس وخصوص العسكريين"، في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا.وأشارت النيابة إلى أن الهيئة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك قررت بطلب منها تقييد الوصول إلى موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، كما سلمت إلى لجنة التحقيقات المركزية بيانات لاتخاذ قرار بشأن ملاحقة "ميتا".وأشار إلى أن "ما يمكن أن تفعله الدول التي لا تندرج ضمن التصور الغربي لإدارة شؤون العالم هو تطوير بدائل وطنية، وهو ما فعلته الصين وروسيا، كما يتعين أيضا إمعان التفكير في العمل على ضرورة تعزيز ديمقراطية الانترنت، وخلق الانترنت السيادي لقطع الطريق على استخدامه لخنق الدول أو الضغط عليها".من جانبه، أوضح عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، د. على الأحمد أن "هناك إرادة سياسية تدير هذه الوسائل وتؤثر بها، مشيرا إلى أن هذا يظهر الآن في دعم النازية الجديدة المتمركزة في أوكرانيا.واعتبر أستاذ علم الاجتماع د. سعيد صادق أن "مشكلة منصات التواصل الاجتماعي تتمثل في أنها تمتلك إجابات قانونية، حيث تشير إلى أنها منصات تنشر المحتوى لكن لا تقوم بتحريره، ويحتاج الادعاء بنشر العنف إثبات وجود إعلان معين تفاعل معه شخص ما، واتخذ بناء عليه قرار بالانخراط في القتال، وهذا أمر يصعب تحقيقه، وهو ما يساعد هذه المنصات على الإفلات من العقوبات القانونية" .وأكد أستاذ علم الاجتماع أن "الأعلام بات أداة من ادوات التدمير الشامل ويتم السيطرة عليه بسبب ضعف القوانين، وقد اظهر تناول هذه المنصات لأزمة أوكرانيا سقوط القناع".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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