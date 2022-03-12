https://arabic.sputniknews.com/20220312/هل-تتحول-منصات-ميتا-إلى-أدوات-لنشر-العنف-وكيف-يمكن-ملاحقتها-قانونيا؟-1059808272.html
هل تتحول منصات "ميتا" إلى أدوات لنشر العنف وكيف يمكن ملاحقتها قانونيا؟
هل تتحول منصات "ميتا" إلى أدوات لنشر العنف وكيف يمكن ملاحقتها قانونيا؟
توجهت النيابة العامة الروسية إلى القضاء بطلب إدراج شركة "ميتا" الأمريكية، التي تشغل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، على قائمة التنظيمات المتطرفة وحظر أنشطتها في... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T15:03+0000
2022-03-12T15:03+0000
2022-03-12T15:03+0000
راديو
بوضوح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1059807803_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_d64558878a371979fc7c277e2a54b6fc.png
12.03_Bewodouh Gihan
هل تتحول منصات"ميتا" لأدوات لنشر العنف وكيف يمكن ملاحقتها قانونيا؟
وقالت النيابة في بيان، إن هذا الإجراء جاء ردا على تأكيد المتحدث باسم "ميتا"، إندي ستون، أن الشركة الأمريكية قررت "رفع الحظر مؤقتا على نشر مواطني بعض الدول بيانات تضم دعوات إلى ممارسة العنف بحق المواطنين الروس وخصوص العسكريين"، في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا.وأشارت النيابة إلى أن الهيئة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك قررت بطلب منها تقييد الوصول إلى موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، كما سلمت إلى لجنة التحقيقات المركزية بيانات لاتخاذ قرار بشأن ملاحقة "ميتا".وأشار إلى أن "ما يمكن أن تفعله الدول التي لا تندرج ضمن التصور الغربي لإدارة شؤون العالم هو تطوير بدائل وطنية، وهو ما فعلته الصين وروسيا، كما يتعين أيضا إمعان التفكير في العمل على ضرورة تعزيز ديمقراطية الانترنت، وخلق الانترنت السيادي لقطع الطريق على استخدامه لخنق الدول أو الضغط عليها".من جانبه، أوضح عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، د. على الأحمد أن "هناك إرادة سياسية تدير هذه الوسائل وتؤثر بها، مشيرا إلى أن هذا يظهر الآن في دعم النازية الجديدة المتمركزة في أوكرانيا.واعتبر أستاذ علم الاجتماع د. سعيد صادق أن "مشكلة منصات التواصل الاجتماعي تتمثل في أنها تمتلك إجابات قانونية، حيث تشير إلى أنها منصات تنشر المحتوى لكن لا تقوم بتحريره، ويحتاج الادعاء بنشر العنف إثبات وجود إعلان معين تفاعل معه شخص ما، واتخذ بناء عليه قرار بالانخراط في القتال، وهذا أمر يصعب تحقيقه، وهو ما يساعد هذه المنصات على الإفلات من العقوبات القانونية" .وأكد أستاذ علم الاجتماع أن "الأعلام بات أداة من ادوات التدمير الشامل ويتم السيطرة عليه بسبب ضعف القوانين، وقد اظهر تناول هذه المنصات لأزمة أوكرانيا سقوط القناع".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1059807803_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_73cd9994be32bdf19f69c728628564a8.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, بوضوح, аудио
هل تتحول منصات "ميتا" إلى أدوات لنشر العنف وكيف يمكن ملاحقتها قانونيا؟
تابعنا عبر
توجهت النيابة العامة الروسية إلى القضاء بطلب إدراج شركة "ميتا" الأمريكية، التي تشغل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، على قائمة التنظيمات المتطرفة وحظر أنشطتها في أراضي البلاد.
وقالت النيابة في بيان، إن هذا الإجراء جاء ردا على تأكيد المتحدث باسم "ميتا"، إندي ستون، أن الشركة الأمريكية
قررت "رفع الحظر مؤقتا على نشر مواطني بعض الدول بيانات تضم دعوات إلى ممارسة العنف بحق المواطنين الروس وخصوص العسكريين"، في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا.
وحملت النيابة "ميتا" المسؤولية عن تأجيج "الكراهية والعداء بحق المواطنين الروس" و"خلق انطباع بأن الأنشطة الإرهابية مقبولة"، مضيفة: "بموجب القانون الفدرالي الخاص بمكافحة الأنشطة المتطرفة، قدمت النيابة العامة الروسية طلبا إلى القضاء لتصنيف "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في الأراضي الروسية".
وأشارت النيابة إلى أن الهيئة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك قررت بطلب منها تقييد الوصول إلى موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، كما سلمت إلى لجنة التحقيقات المركزية بيانات لاتخاذ قرار بشأن ملاحقة "ميتا".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الخبير الإعلامي د. ياسر عبد العزيز إنه "أحد المشكلات التي يواجهها العالم فيما يتعلق بوسائل التواصل، هو أنه لا أحد يستطيع أن يعين على وجه الدقة ما هي هذه الوسائط، وبالتالي تستطيع أن تتضخم و تتعملق، وتهيمن على الساحة الإعلامية في العالم، لدرجة أنه لا يمكن تعيين الوصف القانوني لهذه الوسائط بسبب الإرادة التي تستهدف إبقاء هذه الوسائط عالقة في الغيوم من أجل تطويعها واستخدامها سياسيا" .
وأشار إلى أن "ما يمكن أن تفعله الدول التي لا تندرج ضمن التصور الغربي لإدارة شؤون العالم هو تطوير بدائل وطنية، وهو ما فعلته الصين وروسيا، كما يتعين أيضا إمعان التفكير في العمل على ضرورة تعزيز ديمقراطية الانترنت، وخلق الانترنت السيادي لقطع الطريق على استخدامه لخنق الدول أو الضغط عليها".
من جانبه، أوضح عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، د. على الأحمد أن "هناك إرادة سياسية تدير هذه الوسائل وتؤثر بها، مشيرا إلى أن هذا يظهر الآن في دعم النازية الجديدة المتمركزة في أوكرانيا.
واعتبر أن "ما فعلته هذه الوسائل مؤخرا من تعديل قواعدها للسماح بنشر العنف أمر بالغ الخطورة ويكشف عن وجود دولة عميقة تلعب بهذه المقدرات وتتعاطي معها بطريقة خطيرة، وتريد أن تجيش الرأي العالم العالمي، وتزور الحقائق وتبقي على إرادة واشنطن بأن تبقى هي القوة الوحيدة المتحكمة في العالم، وهو أمر جد خطير ويتعين التعاطي معه بطريقة تحفظ السلم العالمي" .
واعتبر أستاذ علم الاجتماع د. سعيد صادق أن "مشكلة منصات التواصل الاجتماعي
تتمثل في أنها تمتلك إجابات قانونية، حيث تشير إلى أنها منصات تنشر المحتوى لكن لا تقوم بتحريره، ويحتاج الادعاء بنشر العنف إثبات وجود إعلان معين تفاعل معه شخص ما، واتخذ بناء عليه قرار بالانخراط في القتال، وهذا أمر يصعب تحقيقه، وهو ما يساعد هذه المنصات على الإفلات من العقوبات القانونية" .
وأكد أستاذ علم الاجتماع أن "الأعلام بات أداة من ادوات التدمير الشامل ويتم السيطرة عليه بسبب ضعف القوانين، وقد اظهر تناول هذه المنصات لأزمة أوكرانيا سقوط القناع".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي