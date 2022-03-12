https://arabic.sputniknews.com/20220312/هل-يرفع-المركزي-المصري-سعر-الفائدة؟-خبراء-يجيبون-1059818627.html

هل يرفع "المركزي" المصري سعر الفائدة؟.. خبراء يجيبون

هل يرفع "المركزي" المصري سعر الفائدة؟.. خبراء يجيبون

حالة من الترقب تسود سوق المال المصري انتظارا للقرارات القادمة التي قد يتخذها البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس/آذار الجاري، والتي تتعلق بسعر... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T19:58+0000

2022-03-12T19:58+0000

2022-03-12T19:58+0000

مصر

أخبار مصر الآن

اقتصاد

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يرى مراقبون أن البنك المركزي أمامه خياران أحلاهما "مر"، الإبقاء على سعر الفائدة مع معدلات التضخم العالية وما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد وكل مناحي الحياة، أو التوجه نحو رفع السعر لسحب السيولة وتقليل التضخم، وفي تلك الحالة ستكون الخسائر مضاعفة على الاقتصاد، لأن الدولة أكبر مقترض من البنك، علاوة على أن هناك فوارق كبيرة بين سعر برميل النفط المقدر في الموازنة والسعر الجاري الآن، فالأمر يحتاج إلى حلول غير تقليدية.فهل يبقى المركزي المصري على سعر الفائدة أم يرفعها خلال الشهر الجاري؟سيطر الحذر على أداء أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط ومصر التي تراجعت أغلبها بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري، مع توجه الأنظار لمتابعة الخلاف الدائر بين أعضاء "أوبك بلس" بشأن مقترحات زيادة إنتاج الخام لتتناسب مع متطلبات عودة الأنشطة الاقتصادية، إضافة للتغيرات التي طرأت على ملف سد النهضة وتأثيراته على نفسيات المستثمرين.بداية تقول الخبيرة الاقتصادية المصرية، حنان رمسيس، لا أتخيل أن يقدم البنك المركزي المصري على رفع سعر الفائدة، رغم أننا لا ننكر أن هناك تضخم عالي وأيضا فرق في سعر برميل البترول الذي تم تقييمه في الموازنة بأقل من 80 دولار، ووصل اليوم مع آخر تقييم إلى 120 دولار تقريبا، وهناك توجه إلى تعويض ذلك من الارتفاع في سعر الغاز المصدر ولكن لا أحد يعلم كم سعر الغاز حتى الآن.خسائر رفع الفائدةوأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، كما أن الدولة هى المقترض الأكبر من البنك المركزي، فإذا قام البنك برفع سعر الفائدة، ستكون مضطرة لرفع سعر الفائدة أيضا على سندات وأذون الخزانة، وهنا تكون الخسارة التي تتكبدها الدولة "خسارتين" أحدهما يتمثل في زيادة أسعار البترول والأخرى في سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة، وحتى لو قام البنك المركزي برفع الفائدة بمعدل 2 في المئة فلن يشعر بها المواطن نظرا لأن التضخم عالي جدا "ارتفاع كبير في الأسعار"، فالبنك يحاول جذب السيولة من يد المتعاملين وهى قليلة، نظرا لكثرة الأعباء.وتابعت الخبيرة الاقتصادية، المتبقي من الدخل لدى المواطن قد يجعله لا يفكر في وضع مدخراته في البنك لأنه يعلم أن العائد من البنك بعد الزيادة وخصم المصاريف الإدارية لن يزيد عن 11 في المئة.وزادت رمسيس بقولها: "من وجهة نظري العودة إلى الفترة التي كانت قبل 7 سنوات والتي وصل التضخم فيها إلى مستويات كبيرة وتم وقتها إصدار شهادات قناة السويس والتي وصلت الفائدة وقتها إلى 20 بالمئة، أمر مستحيل الآن، لأن مثل هذا الإجراء سوف يتسبب في خراب البورصة والاستيراد والتصدير وسندات وأذون الخزانة، علاوة على الانهيارات في سوق المال".صندوق عربيوحول كيفية الخروج من المأزق الراهن، قالت الخبيرة الاقتصادية نطالب الأشقاء العرب بصندوق إعانة عربي يدخل في عملية التداول ببورصة الأوراق المالية ودعم أنشطة الاقتصاد المحلي، نظرا لأن الدول العربية لديها فائض جيد نتيجة الارتفاع الرهيب في أسعار البترول والغاز، والأسواق العربية تشهد حالة من الانتعاش، فلماذا لا يكون هناك تعاون عربي بهذا الشأن.معدلات التضخممن جانبها، قالت خبيرة سوق المال المصرية، رانيا يعقوب، إنه حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن معدلات التضخم، وإذا كانت ضمن المستهدف الذي وضعه البنك، لا أعتقد أن البنك سوف يتجه إلى عملية رفع للفائدة، أما إذا خرج المعدل عن ذلك الذي قدره البنك فمن المتوقع أن يتجه معدل الفائدة إلى الزيادة إن لم يكن خلال الاجتماع القادم فسوف يكون خلال العام الجاري 2022، وفي الحقيقة أن النظرة بصورة عامة تتجه إلى الرفع.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، رغم أن التوجه يميل إلى الرفع، لكن هذا الإجراء سوف يكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد والسيولة الموجودة بالسوق، وسوف نجد اتجاه تلك السيولة إلى البنوك والودائع، وهناك أيضا مشاكل كبرى تواجه الاقتصاد وربما تمثل التحدي الأكبر مثل المشاكل الجيوسياسية والتضخم العالمي، وقبل المشاكل الحالية في فبراير ومارس الجاري كنا نتوقع رفع سعر الفائدة في الربع الأخير من العام 2021 بصورة عامة، والتي بدأت تظهر مع إعلان معدلات التضخم إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، ثم جاءت تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية والتي ساهمت في زيادة وسرعة رفع معدلات التضخم عالميا.ركود عالميوتابعت يعقوب، منذ نهاية العام 2021 كانت هناك توقعات أنه خلال العام 2022 ستواجهنا تحديات كبيرة جدا وأهمها سيكون رفع الفائدة، وكان هناك تناقض في وجهات النظر بأن معدلات التضخم المرتفعة ستكون أمر عرضي والبعض كان يروج لعدم تأثيرها على المدى الطويل، لكن جاءت الأحداث الأخيرة لتصيب الأسواق بنوع من الشلل على كل المستويات، ووصول أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.وخلصت إلى القول: "من الواضح أننا سوف نتعايش مع معدلات تضخم مرتفعة خلال العام 2022، والتخوفات الكبرى من دخول الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ركود، هذا سيكون له تداعيات وخيمة على غالبية الاقتصاديات العالمية، خاصة الاقتصاديات الناشئة".خطوات سابقةأما المحلل المالي محمد فتح الله، فيرى أن البنك المركزي المصري كانت له وجهة نظر مقبولة بأن معدلات الرفع والخفض في سعر الفائدة لن تتجاوز 2 في المئة صعودا أو هبوطا، لكن إذا تعدى الأمر الأوضاع المعروفة أو المتوقعة فمن الممكن أن يتخذ إجراء ما، خصوصا أننا مقبلون على شهر رمضان والأوضاع السارية في العالم من ارتفاع أسعار النفط والحبوب، أعتقد أن الجو مهيأ لكي يتخذ البنك قرارا باتجاه رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البقاء بسعر الفائدة كما هى أو رفعها، كلاهما "مٌر"، وعلينا أن نتذكر أن الدولة عندما قامت بالتعويم في العام 2016، واجهت ذلك برفع سعر الفائدة إلى ما يقارب الـ 20 في المئة، ونجحت بعد ذلك في ضبط الأمور، وبشكل عام الاقتصاديات الناشئة تحملت الكثير في ظل كورونا وما بعد كورونا.والخميس الماضي، كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، عن نسبة التضخم خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.ونقلت "رويترز" عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 8.8% في فبراير/شباط على أساس سنوي من 7.3% في يناير/ كانون الثاني.وفي وقت سابق، نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء عن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم، وما يتبعه ذلك من تأثيرات سلبية على مؤشرات الاقتصاد المصري.وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد أكد أن ما تم تدواله من أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري، "غير صحيح".وأوضح البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع البنك المركزي المصري، الذي أكد أن لجنة السياسة النقدية التابعة له ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي.ولفت البيان إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، ففي ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021.

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