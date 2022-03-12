https://arabic.sputniknews.com/20220312/هندية-تصنع-أكبر-كعكة-في-العالم-على-شكل-مبنى-فيديو-1059795872.html
هندية تصنع أكبر كعكة في العالم على شكل مبنى... فيديو
هندية تصنع أكبر كعكة في العالم على شكل مبنى... فيديو
نجحت سيدة هندية في صنع أكبر كعكة في العالم على شكل مبنى، حيث قدمت نموذجا مصغرا من كاتدرائية ميلانو. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T10:27+0000
2022-03-12T10:27+0000
2022-03-12T10:27+0000
نادي الفيديو
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وقالت "Amazing World" إنه تم منح السيدة الهندية باركي ضابال ديب جائزة بعد أن صنعت كعكا على شكل نماذج لعدد من المباني المستوحاة من العمارة الهندية والأوروبية.وأضافت القناة أن الكعكة يبلغ وزنها 100 كيلوغرام، ويبلغ طولها 6.5 قدما (نحو مترين)، وارتفاعها 4.5 قدما (ما يعادل 137 سم)، واستغرقت صناعتها نحو الشهر.وأوضحت ديب أن هذه في الواقع نسخة طبق الأصل صالحة للأكل لكاتدرائية ميلانو وهي نصب تذكاري مشهور جدا في إيطاليا.وأوضحت أن الطراز المعماري للمبنى هو ما جذبها، لكنها قبل تلك المحاولة صنعت العديد من المباني المستوحاة من الهندسة المعمارية الهندية والأوروبية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
هندية تصنع أكبر كعكة في العالم على شكل مبنى... فيديو
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نجحت سيدة هندية في صنع أكبر كعكة في العالم على شكل مبنى، حيث قدمت نموذجا مصغرا من كاتدرائية ميلانو.
وقالت "Amazing World" إنه تم منح السيدة الهندية باركي ضابال ديب جائزة بعد أن صنعت كعكا على شكل نماذج لعدد من المباني المستوحاة من العمارة الهندية والأوروبية.
وأضافت القناة أن الكعكة يبلغ وزنها 100 كيلوغرام، ويبلغ طولها 6.5 قدما (نحو مترين)، وارتفاعها 4.5 قدما (ما يعادل 137 سم)، واستغرقت صناعتها نحو الشهر.
وأوضحت ديب أن هذه في الواقع نسخة طبق الأصل صالحة للأكل لكاتدرائية ميلانو وهي نصب تذكاري مشهور جدا في إيطاليا.
وأوضحت أن الطراز المعماري للمبنى هو ما جذبها، لكنها قبل تلك المحاولة صنعت العديد من المباني المستوحاة من الهندسة المعمارية الهندية والأوروبية.