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https://arabic.sputniknews.com/20220312/هندية-تصنع-أكبر-كعكة-في-العالم-على-شكل-مبنى-فيديو-1059795872.html
هندية تصنع أكبر كعكة في العالم على شكل مبنى... فيديو
هندية تصنع أكبر كعكة في العالم على شكل مبنى... فيديو
نجحت سيدة هندية في صنع أكبر كعكة في العالم على شكل مبنى، حيث قدمت نموذجا مصغرا من كاتدرائية ميلانو. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T10:27+0000
2022-03-12T10:27+0000
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وقالت "Amazing World" إنه تم منح السيدة الهندية باركي ضابال ديب جائزة بعد أن صنعت كعكا على شكل نماذج لعدد من المباني المستوحاة من العمارة الهندية والأوروبية.وأضافت القناة أن الكعكة يبلغ وزنها 100 كيلوغرام، ويبلغ طولها 6.5 قدما (نحو مترين)، وارتفاعها 4.5 قدما (ما يعادل 137 سم)، واستغرقت صناعتها نحو الشهر.وأوضحت ديب أن هذه في الواقع نسخة طبق الأصل صالحة للأكل لكاتدرائية ميلانو وهي نصب تذكاري مشهور جدا في إيطاليا.وأوضحت أن الطراز المعماري للمبنى هو ما جذبها، لكنها قبل تلك المحاولة صنعت العديد من المباني المستوحاة من الهندسة المعمارية الهندية والأوروبية.
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نادي الفيديو

هندية تصنع أكبر كعكة في العالم على شكل مبنى... فيديو

10:27 GMT 12.03.2022
© Photo / Official website of Dinara Kaskoكعك من صنع المهندسة المعمارية الأوكرانية دينارا كاسكو
كعك من صنع المهندسة المعمارية الأوكرانية دينارا كاسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Photo / Official website of Dinara Kasko
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نجحت سيدة هندية في صنع أكبر كعكة في العالم على شكل مبنى، حيث قدمت نموذجا مصغرا من كاتدرائية ميلانو.
وقالت "Amazing World" إنه تم منح السيدة الهندية باركي ضابال ديب جائزة بعد أن صنعت كعكا على شكل نماذج لعدد من المباني المستوحاة من العمارة الهندية والأوروبية.
وأضافت القناة أن الكعكة يبلغ وزنها 100 كيلوغرام، ويبلغ طولها 6.5 قدما (نحو مترين)، وارتفاعها 4.5 قدما (ما يعادل 137 سم)، واستغرقت صناعتها نحو الشهر.
وأوضحت ديب أن هذه في الواقع نسخة طبق الأصل صالحة للأكل لكاتدرائية ميلانو وهي نصب تذكاري مشهور جدا في إيطاليا.
وأوضحت أن الطراز المعماري للمبنى هو ما جذبها، لكنها قبل تلك المحاولة صنعت العديد من المباني المستوحاة من الهندسة المعمارية الهندية والأوروبية.
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