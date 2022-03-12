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https://arabic.sputniknews.com/20220312/وزارة-العدل-الجزائرية-تعلن-اختراق-حسابها-عبر-تويتر-وتتبرأ-من-منشورات-عن-الأزمة-في-أوكرانيا-1059790651.html
وزارة العدل الجزائرية تعلن اختراق حسابها عبر تويتر وتتبرأ من منشورات عن الأزمة في أوكرانيا
وزارة العدل الجزائرية تعلن اختراق حسابها عبر تويتر وتتبرأ من منشورات عن الأزمة في أوكرانيا
كشفت وزارة العدل الجزائرية عن اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من قبل قراصنة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T07:27+0000
2022-03-12T07:27+0000
الجزائر
تويتر
أخبار أوكرانيا
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وحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر، أكدت أن الحساب تعرض لعملية قرصنة واختراق.وقالت: "تعرض حساب التويتر لوزارة العدل يوم الجمعة 11 مارس 2022 لعملية اختراق".وقالت الوزارة إنها تتبرأ "من المحتوى المنشور"، وقت اختراق الحساب، حيث تم نشر عدة تغريدات قبل أن يتم استرداده.وكان الجزائريون قد لاحظوا قيام حساب الوزارة الموثق بالعلامة الزرقاء على "تويتر" بنشر عدة تغريدات في وقت قصير حول الأزمة الأوكرانية.
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الجزائر, تويتر, أخبار أوكرانيا

وزارة العدل الجزائرية تعلن اختراق حسابها عبر تويتر وتتبرأ من منشورات عن الأزمة في أوكرانيا

07:27 GMT 12.03.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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كشفت وزارة العدل الجزائرية عن اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من قبل قراصنة.
وحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر، أكدت أن الحساب تعرض لعملية قرصنة واختراق.
وقالت: "تعرض حساب التويتر لوزارة العدل يوم الجمعة 11 مارس 2022 لعملية اختراق".

واوضحت أنه "تم وضع حد لها في الحين"، مؤكدة أن المتخصصين استطاعوا استرداد الحساب مرة أخرى.

وقالت الوزارة إنها تتبرأ "من المحتوى المنشور"، وقت اختراق الحساب، حيث تم نشر عدة تغريدات قبل أن يتم استرداده.
وكان الجزائريون قد لاحظوا قيام حساب الوزارة الموثق بالعلامة الزرقاء على "تويتر" بنشر عدة تغريدات في وقت قصير حول الأزمة الأوكرانية.
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