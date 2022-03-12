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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/وزيرة-الطاقة-الأمريكي-واشنطن-لا-ترى-بوادر-إطلاق-إشعاعي-في-أوكرانيا-1059787922.html
وزيرة الطاقة الأمريكي: واشنطن لا ترى بوادر إطلاق إشعاعي في أوكرانيا
وزيرة الطاقة الأمريكي: واشنطن لا ترى بوادر إطلاق إشعاعي في أوكرانيا
قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، إن أجهزة مراقبة الإشعاع تواصل العمل بشكل طبيعي في معظم أراضي أوكرانيا ولم تجد الولايات المتحدة أي مؤشرات على أي... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T00:37+0000
2022-03-12T00:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت غرانهولم، في بيان على تويتر، يوم الجمعة "لحسن الحظ، ما زالت أجهزة مراقبة الإشعاع في معظم أنحاء أوكرانيا تعمل، ولم نرصد أي علامات على إطلاق إشعاعي، [وزارة] الطاقة تواصل مراقبة الوضع".وقال غرانهوم إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشأن "تصرفات روسيا المتهورة وانتهاكات مبادئ السلامة النووية".وفي وقت سابق اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات كييف التي تزعم أن هناك تهديدًا للسلامة من الإشعاع الذي تشكله محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد أن سيطرت القوات الروسية عليها غير صحيحة.وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك عن استقلالهما عن كييف بعد ما اعتبروا ما حدث في العاصمة الأوكرانية في فبراير 2014 انقلابًا.واستمر قصف المنطقة الانفصالية من قبل القوات الأوكرانية ثماني سنوات في انتهاك لاتفاقيات مينسك.وفي 21 فبراير، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يعترف باستقلال جمهورية دونيتسك ولوغانسك، وفي 24 فبراير أطلق عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريات دونباس المساعدة في الدفاع عن نفسها ضد القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/أوكرانيا-تعلن-ايقاف-وإلغاء-كل-عقود-شراء-الوقود-النووي-من-روسيا-1059748607.html
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أخبار أوكرانيا

وزيرة الطاقة الأمريكي: واشنطن لا ترى بوادر إطلاق إشعاعي في أوكرانيا

00:37 GMT 12.03.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورأطباء يرتدون زيا واقيا في قطار خاص رقم 906/905 "كييف - موسكو - كييف"، الذين وصلوا إلى محطة السكة الحديدية في مدينة كييف، لفحص المواطنين القادمين من موسكو بسبب فيروس كورونا،أوكرانيا،  29 مارس 2020
أطباء يرتدون زيا واقيا في قطار خاص رقم 906/905 كييف - موسكو - كييف، الذين وصلوا إلى محطة السكة الحديدية في مدينة كييف، لفحص المواطنين القادمين من موسكو بسبب فيروس كورونا،أوكرانيا،  29 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Stringer
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قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، إن أجهزة مراقبة الإشعاع تواصل العمل بشكل طبيعي في معظم أراضي أوكرانيا ولم تجد الولايات المتحدة أي مؤشرات على أي إطلاق إشعاعي في البلاد.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت غرانهولم، في بيان على تويتر، يوم الجمعة "لحسن الحظ، ما زالت أجهزة مراقبة الإشعاع في معظم أنحاء أوكرانيا تعمل، ولم نرصد أي علامات على إطلاق إشعاعي، [وزارة] الطاقة تواصل مراقبة الوضع".
وقال غرانهوم إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشأن "تصرفات روسيا المتهورة وانتهاكات مبادئ السلامة النووية".
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
أوكرانيا تعلن ايقاف وإلغاء كل عقود شراء الوقود النووي من روسيا
أمس, 07:01 GMT
وفي وقت سابق اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات كييف التي تزعم أن هناك تهديدًا للسلامة من الإشعاع الذي تشكله محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد أن سيطرت القوات الروسية عليها غير صحيحة.
وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك عن استقلالهما عن كييف بعد ما اعتبروا ما حدث في العاصمة الأوكرانية في فبراير 2014 انقلابًا.
واستمر قصف المنطقة الانفصالية من قبل القوات الأوكرانية ثماني سنوات في انتهاك لاتفاقيات مينسك.
وفي 21 فبراير، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يعترف باستقلال جمهورية دونيتسك ولوغانسك، وفي 24 فبراير أطلق عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريات دونباس المساعدة في الدفاع عن نفسها ضد القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
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