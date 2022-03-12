https://arabic.sputniknews.com/20220312/وزيرة-الطاقة-الأمريكي-واشنطن-لا-ترى-بوادر-إطلاق-إشعاعي-في-أوكرانيا-1059787922.html

وزيرة الطاقة الأمريكي: واشنطن لا ترى بوادر إطلاق إشعاعي في أوكرانيا

وزيرة الطاقة الأمريكي: واشنطن لا ترى بوادر إطلاق إشعاعي في أوكرانيا

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، إن أجهزة مراقبة الإشعاع تواصل العمل بشكل طبيعي في معظم أراضي أوكرانيا ولم تجد الولايات المتحدة أي مؤشرات على أي... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T00:37+0000

2022-03-12T00:37+0000

2022-03-12T00:37+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت غرانهولم، في بيان على تويتر، يوم الجمعة "لحسن الحظ، ما زالت أجهزة مراقبة الإشعاع في معظم أنحاء أوكرانيا تعمل، ولم نرصد أي علامات على إطلاق إشعاعي، [وزارة] الطاقة تواصل مراقبة الوضع".وقال غرانهوم إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشأن "تصرفات روسيا المتهورة وانتهاكات مبادئ السلامة النووية".وفي وقت سابق اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات كييف التي تزعم أن هناك تهديدًا للسلامة من الإشعاع الذي تشكله محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد أن سيطرت القوات الروسية عليها غير صحيحة.وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك عن استقلالهما عن كييف بعد ما اعتبروا ما حدث في العاصمة الأوكرانية في فبراير 2014 انقلابًا.واستمر قصف المنطقة الانفصالية من قبل القوات الأوكرانية ثماني سنوات في انتهاك لاتفاقيات مينسك.وفي 21 فبراير، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يعترف باستقلال جمهورية دونيتسك ولوغانسك، وفي 24 فبراير أطلق عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريات دونباس المساعدة في الدفاع عن نفسها ضد القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/أوكرانيا-تعلن-ايقاف-وإلغاء-كل-عقود-شراء-الوقود-النووي-من-روسيا-1059748607.html

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