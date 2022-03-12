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وزير الإعلام اللبناني الجديد يتسلم مهامه الاثنين المقبل
وزير الإعلام اللبناني الجديد يتسلم مهامه الاثنين المقبل
يقترب وزير الإعلام اللبناني الجديد زياد المكاري، من تسلم مهام منصبه رسميا بعد تعيينه خلفا للوزير المستقيل جورج قرداحي. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T06:57+0000
2022-03-12T06:57+0000
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وقالت وكالة أنباء "المركزية" اللبنانية إن المكاري يتسلم حقيبته الوزارية يوم الاثنين المقبل من وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، وذلك رغم انتقادات لتعيين مهندس في موقع وزير إعلام.وصدر يوم الخميس الماضي مرسوم بتعيين زياد المكاري وزيرا للإعلام خلفا لقرداحي، ووقعه كل من رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.يشار إلى أن المكاري محسوب على حصة "تيار المردة" الذي يترأسه الوزير الأسبق سليمان فرنجية، وجاء تعيينه بعد أربعة أشهر على رفض فرنجية تعيين بديل لقرداحي.ويتقلد المكاري وزارة الإعلام رغم عدم امتلاكه لتجارب في هذا المجال، وهو ما تشير إليه سيرته الذاتية التي نشرت على موقع الوزارة، حيث لا تتضمن إي إشارة إلى أنه مارس العمل الإعلامي أو الحقوقي، فهو يأتي إلى الوزارة من خلفية عمله ودراسته في الهندسة المعمارية.وحصل وزير الإعلام اللبناني الجديد على شهادة عليا في الهندسة المعمارية من جامعة البلمند – الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، ومن جامعة "باريس بيلفيل" للهندسة المعمارية اختصاص "الهندسة الإسلامية وهندسة دول البحر المتوسط".وبحسب سيرته الذاتية، فإن المكاري مهندس معماري متخصص في العمارة اللبنانية والحفاظ على التراث الثقافي وترميمه، وهو حالياً أستاذ متفرغ في كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية.ويمتلك المكاري خبرة في العمل كمستشار للعديد من المبادرات المتعلقة بإعادة إعمار المباني المهدمة والمتضررة من انفجار بيروت في الرابع من شهر أغسطس/ آب 2020، إلى جانب نشاطه في العديد من المبادرات الشبابية المحلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/جورج-قرداحي-للسعودية-لست-الوحيد-الذي-وصف-الحرب-في-اليمن-بأنها-عبثية-1058861425.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار لبنان
وزير الإعلام اللبناني الجديد يتسلم مهامه الاثنين المقبل
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يقترب وزير الإعلام اللبناني الجديد زياد المكاري، من تسلم مهام منصبه رسميا بعد تعيينه خلفا للوزير المستقيل جورج قرداحي.
وقالت وكالة أنباء "المركزية
" اللبنانية إن المكاري يتسلم حقيبته الوزارية يوم الاثنين المقبل من وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، وذلك رغم انتقادات لتعيين مهندس في موقع وزير إعلام.
وصدر يوم الخميس الماضي مرسوم بتعيين زياد المكاري وزيرا للإعلام خلفا لقرداحي، ووقعه كل من رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
يشار إلى أن المكاري محسوب على حصة "تيار المردة" الذي يترأسه الوزير الأسبق سليمان فرنجية، وجاء تعيينه بعد أربعة أشهر على رفض فرنجية تعيين بديل لقرداحي.
ويتقلد المكاري وزارة الإعلام رغم عدم امتلاكه لتجارب في هذا المجال، وهو ما تشير إليه سيرته الذاتية التي نشرت على موقع الوزارة، حيث لا تتضمن إي إشارة إلى أنه مارس العمل الإعلامي أو الحقوقي، فهو يأتي إلى الوزارة من خلفية عمله ودراسته في الهندسة المعمارية.
وحصل وزير الإعلام اللبناني الجديد على شهادة عليا في الهندسة المعمارية من جامعة البلمند – الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، ومن جامعة "باريس بيلفيل" للهندسة المعمارية اختصاص "الهندسة الإسلامية وهندسة دول البحر المتوسط".
وبحسب سيرته الذاتية، فإن المكاري مهندس معماري متخصص في العمارة اللبنانية والحفاظ على التراث الثقافي وترميمه، وهو حالياً أستاذ متفرغ في كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية.
ويمتلك المكاري خبرة في العمل كمستشار للعديد من المبادرات المتعلقة بإعادة إعمار المباني المهدمة والمتضررة من انفجار بيروت في الرابع من شهر أغسطس/ آب 2020، إلى جانب نشاطه في العديد من المبادرات الشبابية المحلية.