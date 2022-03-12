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وزير الاقتصاد اللبناني: قد نستخدم الموانئ التركية لتخزين القمح
وزير الاقتصاد اللبناني: قد نستخدم الموانئ التركية لتخزين القمح
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، أن بلاده قد تستخدم الموانئ التركية لتخزين القمح والمواد الغذائية. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T14:33+0000
2022-03-12T14:33+0000
أخبار لبنان
القمح
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جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة "الأناضول"، على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".وقال الوزير اللبناني إن بلاده ربما تستعين "بالموانئ التركية لتخزين القمح الذي ستشتريه".وأوضح أنه سيتم إعادة تصدير القمح إلى لبنان على مراحل يمكنها من خلاله البلاد استيعاب هذه الكميات.وأشار إلى أن لبنان ليس لديها "مخزون احتياطي بعد انفجار مرفأ بيروت، وخسرنا الأهرامات (الصوامع) التي تخزن القمح".ويعد الموقع الجغرافي أحد أبرز العوامل التي تجعل من الموانئ التركية موقعا استراتيجيا لتخزين القمح والحبوب، إلى جانب تطور الخدمات اللوجستية وقطاع النقل التركي.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/وزير-خارجية-لبنان-علاقتنا-بدول-الخليج-ليست-كما-سبق-لكنها-لم-تنهر-1059791511.html
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أخبار لبنان, القمح

وزير الاقتصاد اللبناني: قد نستخدم الموانئ التركية لتخزين القمح

14:33 GMT 12.03.2022
© Sputnik . Attia Al Attiaالحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Attia Al Attia
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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، أن بلاده قد تستخدم الموانئ التركية لتخزين القمح والمواد الغذائية.
جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة "الأناضول"، على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".
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وقال الوزير اللبناني إن بلاده ربما تستعين "بالموانئ التركية لتخزين القمح الذي ستشتريه".
وأوضح أنه سيتم إعادة تصدير القمح إلى لبنان على مراحل يمكنها من خلاله البلاد استيعاب هذه الكميات.
وأشار إلى أن لبنان ليس لديها "مخزون احتياطي بعد انفجار مرفأ بيروت، وخسرنا الأهرامات (الصوامع) التي تخزن القمح".
ويعد الموقع الجغرافي أحد أبرز العوامل التي تجعل من الموانئ التركية موقعا استراتيجيا لتخزين القمح والحبوب، إلى جانب تطور الخدمات اللوجستية وقطاع النقل التركي.
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