https://arabic.sputniknews.com/20220312/وزير-الخارجية-التركي-ندعم-المسار-الديمقراطي-في-ليبيا-1059815444.html
وزير الخارجية التركي: ندعم المسار الديمقراطي في ليبيا
وزير الخارجية التركي: ندعم المسار الديمقراطي في ليبيا
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، دعم أنقرة للمسار الديمقراطي في ليبيا ووقوفها إلى جانب شعبها. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T18:17+0000
2022-03-12T18:17+0000
2022-03-12T18:17+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك خلال لقائه بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحسب موقع "أخبار ليبيا".وقال الوزير التركي إن بلاده تقف بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الليبي وتدعم حكومة الوحدة الوطنية، وجهود وزيرة الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.وأطلعت المنقوش تشاويش أوغلو على مستجدات الاوضاع السياسية في ليبيا والعديد من الملفات المشتركة الأخرى التي تهم البلدين.يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا حالة من الانقسام، بعد أن أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤخرا، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/ليبيا-حوض-مرزق-تلوح-بوقف-التصدير-إذا-استمرت-الأمم-المتحدة-في-دعم-الدبيبة-فيديو-1059786446.html
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أخبار ليبيا اليوم
وزير الخارجية التركي: ندعم المسار الديمقراطي في ليبيا
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، دعم أنقرة للمسار الديمقراطي في ليبيا ووقوفها إلى جانب شعبها.
جاء ذلك خلال لقائه بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحسب موقع "أخبار ليبيا"
.
وقال الوزير التركي إن بلاده تقف بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الليبي وتدعم حكومة الوحدة الوطنية، وجهود وزيرة الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وأطلعت المنقوش تشاويش أوغلو على مستجدات الاوضاع السياسية في ليبيا والعديد من الملفات المشتركة الأخرى التي تهم البلدين.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا حالة من الانقسام، بعد أن أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤخرا، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.