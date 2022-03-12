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https://arabic.sputniknews.com/20220312/وزير-الخارجية-العراقي-الحكومة-الجديدة-سيتم-تشكيلها-خلال-فترة-وجيزة-1059809126.html
وزير الخارجية العراقي: الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها خلال فترة وجيزة
وزير الخارجية العراقي: الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها خلال فترة وجيزة
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها خلال فترة وجيزة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T15:14+0000
2022-03-12T15:14+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في كلمة أدلى بها وزير الخارجية، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال الوزير العراقي إن الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن تشكيلها سيتم "خلال فترة وجيزة".وأسار إلى أن العراق عانى من الدكتاتورية نحو 40 عاما و"بدأنا نعمل شيئا فشيئا، وقبل 5 أشهر تم إجراء الانتخابات والآن الحديث مع الأحزاب السياسية مستمر".واعتبر أن العراق ليس "الدولة الديمقراطية الوحيدة" التي تواجه صعوبة في تشكيل الحكومة.ورأى أن العراق يقتبس النموذج البلجيكي أو الهولندي "لأن بلجيكا حاولت تشكيل الحكومة، وبقيت بدون حكومة لمدة سنة ونصف السنة".
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أخبار العراق اليوم

وزير الخارجية العراقي: الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها خلال فترة وجيزة

15:14 GMT 12.03.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها خلال فترة وجيزة.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها وزير الخارجية، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
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وقال الوزير العراقي إن الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن تشكيلها سيتم "خلال فترة وجيزة".
وأسار إلى أن العراق عانى من الدكتاتورية نحو 40 عاما و"بدأنا نعمل شيئا فشيئا، وقبل 5 أشهر تم إجراء الانتخابات والآن الحديث مع الأحزاب السياسية مستمر".
واعتبر أن العراق ليس "الدولة الديمقراطية الوحيدة" التي تواجه صعوبة في تشكيل الحكومة.
ورأى أن العراق يقتبس النموذج البلجيكي أو الهولندي "لأن بلجيكا حاولت تشكيل الحكومة، وبقيت بدون حكومة لمدة سنة ونصف السنة".
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