https://arabic.sputniknews.com/20220312/وزير-الخارجية-العراقي-بغداد-تستضيف-الأربعاء-الجولة-الخامسة-من-الحوار-بين-إيران-والسعودية-1059808118.html

وزير الخارجية العراقي: بغداد تستضيف الأربعاء جولة خامسة من الحوار بين إيران والسعودية

وزير الخارجية العراقي: بغداد تستضيف الأربعاء جولة خامسة من الحوار بين إيران والسعودية

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بغداد ستستضيف الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية يوم الأربعاء المقبل. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T14:48+0000

2022-03-12T14:48+0000

2022-03-12T15:02+0000

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إيران

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جاء ذلك في تصريح له، اليوم السبت، خلال مشاركته في منتدى انطاليا الدبلوماسي الذي ينعقد حاليا في تركيا، بحسب شبكة "رووداو" العراقية.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد، معتبرا أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة "فارس".كما أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول لنتيجة، مشددا على ضرورة أن يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين.ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين طهران والرياض منذ العام 2016، لكن جرى خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل حول رغبتهما في تسوية الخلافات.وأجرت السعودية وإيران العام الماضي 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى في مايو/آيار 2021 عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/بعد-وصفها-بالجارة-هل-يمهد-حديث-محمد-بن-سلمان-لمصالحة-قريبة-بين-السعودية-وإيران؟-1059459802.html

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