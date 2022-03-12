https://arabic.sputniknews.com/20220312/وزير-الخارجية-الفلسطيني-عن-التقارب-التركي-الإسرائيلي-مفيد-وسيساعد-القضية-الفلسطينية-1059808652.html

وزير الخارجية الفلسطيني عن التقارب التركي الإسرائيلي: مفيد وسيساعد القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الفلسطيني عن التقارب التركي الإسرائيلي: مفيد وسيساعد القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم السبت، إن التقارب التركي الإسرائيلي سيكون مفيدا للقضية الفلسطينية. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T15:07+0000

2022-03-12T15:07+0000

2022-03-12T15:07+0000

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ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، عن الماكلي أن الخارجية الفلسطينية لم تتفاجأ من الخطوة التركية، معربا عن ترحيبه بها لأنها ستساعد الفلسطينيين، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، وعلى وجه التحديد في شهر رمضان المقبل.وأضاف المالكي، في مقابلة لقناة "cnn" التركية، نقلتها الوكالة، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أطلعه على كل التطورات الجارية مع إسرائيل أولا بأول، وأبلغه أنه سيزور إسرائيل في أول شهر أبريل/نيسان المقبل، وأن التحركات التركية لن تكون على حساب الفلسطينيين.وأكد الوزير الفلسطيني أن تركيا التي نجحت في جمع الأوكرانيين والروس على طاولة واحدة، قد تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين معا، موضحا أن الفلسطينيين مستعدون لقبول أي دعوة سرية أو مفتوحة للجلوس مع إسرائيل.في خطوة وصفها المراقبون بـ "المخيبة للآمال"، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، في قصره بالعاصمة أنقرة، ‏الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في أول زيارة من نوعها منذ 14 عاما.‏ورحب الرئيسان بـ"تحول" العلاقات بين البلدين بعد توتر شديد على مدى السنوات العشر الماضية، وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تسعى إلى رفع إجمالي التبادل التجاري مع إسرائيل إلى 10 مليار دولار.وحذر فلسطينيون من خطورة التحركات الإسرائيلية في المنطقة، لا سيما بعد حفاوة الاستقبال التركية، بعد أن كانت أنقرة تعارض التطبيع العربي مع إسرائيل، مؤكدين أن تل أبيب استطاعت النجاح في أن تكون لاعبًا أساسيًا في المصالح الاقتصادية للشرق الأوسط.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/أردوغان-عقب-لقاء-هرتسوغ-زيارة-تاريخية-ونقطة-تحول-في-العلاقات-بين-تركيا-وإسرائيل-فيديو-1059688575.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي