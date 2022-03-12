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https://arabic.sputniknews.com/20220312/وزير-النفط-الليبي-لا-يمكننا-تعويض-الغاز-الروسي-حاليا-وقد-نحتاج-إلى-5-أو-7-سنوات-1059793004.html
وزير النفط الليبي: لا يمكننا تعويض الغاز الروسي حاليا وقد نحتاج إلى 5 أو 7 سنوات
وزير النفط الليبي: لا يمكننا تعويض الغاز الروسي حاليا وقد نحتاج إلى 5 أو 7 سنوات
أكد وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، أن بلاده لن تتمكن من تعويض الغاز الروسي في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى خمس أو سبع... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T09:11+0000
2022-03-12T09:11+0000
اقتصاد
أخبار ليبيا اليوم
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وقال عون ردا على سؤال سبوتنيك حول إمكانية حضور ليبيا كبديل للغاز الروسي، إن "ليبيا لا يمكن أن تكون بديلا في الوقت الحاضر، ربما بعد خمس أو سبع سنوات".
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اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم

وزير النفط الليبي: لا يمكننا تعويض الغاز الروسي حاليا وقد نحتاج إلى 5 أو 7 سنوات

09:11 GMT 12.03.2022
© Photo / Libyan Oil Minister Media Officeوزير النفط الليبي محمد عون
وزير النفط الليبي محمد عون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Photo / Libyan Oil Minister Media Office
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أكد وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، أن بلاده لن تتمكن من تعويض الغاز الروسي في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى خمس أو سبع سنوات.
وقال عون ردا على سؤال سبوتنيك حول إمكانية حضور ليبيا كبديل للغاز الروسي، إن "ليبيا لا يمكن أن تكون بديلا في الوقت الحاضر، ربما بعد خمس أو سبع سنوات".
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