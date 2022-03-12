https://arabic.sputniknews.com/20220312/وكالة-أمريكا-ستنقل-لأوكرانيا-فورا-دفعة-جديدة-من-الصواريخ-المضادة-للطائرات-والدروع-1059820552.html

وكالة: أمريكا ستنقل لأوكرانيا "فورا" دفعة جديدة من الصواريخ المضادة للطائرات والدروع

وكالة: أمريكا ستنقل لأوكرانيا "فورا" دفعة جديدة من الصواريخ المضادة للطائرات والدروع

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المساعدات العسكرية البالغة 200 مليون دولار التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا ستشمل أنظمة دفاع جوي... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T20:42+0000

2022-03-12T20:42+0000

2022-03-12T20:42+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

البنتاغون الأمريكي

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "ستقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة مضادة للدروع، وأنظمة مضادة للطائرات، وأسلحة صغيرة لدعم المدافعين عن خط المواجهة في أوكرانيا".ورفض البنتاغون التعليق على ما أوردته الوكالة وأحال الاستفسارات إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية.ويرفع قرار بايدن إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا إلى 1.2 مليار دولار منذ يناير/كانون الثاني 2021، وإلى 3.2 مليار دولار منذ 2014، وفقا لمسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية.ويمكن استخدام الأموال لشراء أسلحة ومواد أخرى من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية، فضلا عن التعليم والتدريب العسكرييْن لمساعدة أوكرانيا ضد الجيش الروسي، بحسب الوكالة.وتضمنت الدفعة الأخيرة من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي إلى أوكرانيا، أسلحة مضادة للدروع، وأسلحة صغيرة، وذخائر مختلفة، وفقا للبنتاغون، بالإضافة إلى أنظمة مضادة للطائرات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي