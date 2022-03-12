https://arabic.sputniknews.com/20220312/--بوتين-يتلقى-اتصالين-هاتفيين-من-ماكرون-وشولتز-1059799007.html

بوتين يجري محادثات هاتفية مع ماكرون وشولتز

بوتين يجري محادثات هاتفية مع ماكرون وشولتز

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي والمستشار... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T11:41+0000

2022-03-12T11:41+0000

2022-03-12T12:10+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد نقلت عن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز يجريان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.وكان بيسكوف، قد قال أمس الجمعة، إنه لا توجد خطط محددة لإجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي وإيمانويل ماكرون، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث.ورد بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وفرنسا يوم غد السبت بالقول: "كل يومين تقريبا يتحدث الرئيس بوتين مع الرئيس ماكرون، لذلك بالطبع لا يمكن استبعاد أي شيء. هناك عمل نشط للغاية جار فيما يتعلق بالدبلوماسية الهاتفية.وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، أن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيتواصلون مجددًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا.وقال ماكرون، في تصريحات صحفية قبيل مشاركته في قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي بمدينة فرساي الفرنسية، "لا أرى أي حل للأيام القادمة ولكن سنتحدث مرة أخرى مع بوتين، وعلينا أن نتوصل أولًا لاتفاق وقف إطلاق النار لحماية الأوكرانيين وهذا هو الهدف الرئيسي".وقالت الحكومة في بيان: "قرر القادة الثلاثة البقاء على اتصال وثيق مع بعضهم البعض خلال الأيام القليلة المقبلة". وتابع البيان "أبلغ ماكرون وشولتز بوتين أنه يجب حل النزاع على طاولة المفاوضات".هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/الكرملين-لا-يستبعد-إجراء-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وماكرون-1059777520.html

https://arabic.sputniknews.com/20220312/تغطية-مباشرة-اليوم-السابع-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059789235.html

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العالم, روسيا