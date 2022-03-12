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https://arabic.sputniknews.com/20220312/--بوتين-يتلقى-اتصالين-هاتفيين-من-ماكرون-وشولتز-1059799007.html
بوتين يجري محادثات هاتفية مع ماكرون وشولتز
بوتين يجري محادثات هاتفية مع ماكرون وشولتز
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي والمستشار... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T11:41+0000
2022-03-12T12:10+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد نقلت عن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز يجريان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.وكان بيسكوف، قد قال أمس الجمعة، إنه لا توجد خطط محددة لإجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي وإيمانويل ماكرون، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث.ورد بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وفرنسا يوم غد السبت بالقول: "كل يومين تقريبا يتحدث الرئيس بوتين مع الرئيس ماكرون، لذلك بالطبع لا يمكن استبعاد أي شيء. هناك عمل نشط للغاية جار فيما يتعلق بالدبلوماسية الهاتفية.وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، أن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيتواصلون مجددًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا.وقال ماكرون، في تصريحات صحفية قبيل مشاركته في قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي بمدينة فرساي الفرنسية، "لا أرى أي حل للأيام القادمة ولكن سنتحدث مرة أخرى مع بوتين، وعلينا أن نتوصل أولًا لاتفاق وقف إطلاق النار لحماية الأوكرانيين وهذا هو الهدف الرئيسي".وقالت الحكومة في بيان: "قرر القادة الثلاثة البقاء على اتصال وثيق مع بعضهم البعض خلال الأيام القليلة المقبلة". وتابع البيان "أبلغ ماكرون وشولتز بوتين أنه يجب حل النزاع على طاولة المفاوضات".هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الكرملين-لا-يستبعد-إجراء-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وماكرون-1059777520.html
https://arabic.sputniknews.com/20220312/تغطية-مباشرة-اليوم-السابع-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059789235.html
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العالم, روسيا

بوتين يجري محادثات هاتفية مع ماكرون وشولتز

11:41 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 12.03.2022)
© REUTERS / POOLالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / POOL
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يتبع
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني.
وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد نقلت عن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز يجريان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.
وكان بيسكوف، قد قال أمس الجمعة، إنه لا توجد خطط محددة لإجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي وإيمانويل ماكرون، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث.
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الكرملين لا يستبعد إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون
أمس, 16:05 GMT
ورد بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وفرنسا يوم غد السبت بالقول: "كل يومين تقريبا يتحدث الرئيس بوتين مع الرئيس ماكرون، لذلك بالطبع لا يمكن استبعاد أي شيء. هناك عمل نشط للغاية جار فيما يتعلق بالدبلوماسية الهاتفية.

وقال ماكرون، في وقت سابق إنه سيتحدث مع بوتين مرة أخرى خلال الـ 48 ساعة القادمة. وأكد أنه يعتزم تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإيجاد سبل للخروج من هذا الصراع.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، أن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيتواصلون مجددًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا.
وقال ماكرون، في تصريحات صحفية قبيل مشاركته في قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي بمدينة فرساي الفرنسية، "لا أرى أي حل للأيام القادمة ولكن سنتحدث مرة أخرى مع بوتين، وعلينا أن نتوصل أولًا لاتفاق وقف إطلاق النار لحماية الأوكرانيين وهذا هو الهدف الرئيسي".
قوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
12:31 GMT

وأعلنت الحكومة الألمانية، في بيان اليوم، أن "قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا وافقوا على البقاء على اتصال بشأن الوضع في أوكرانيا" وذلك خلال اتصال هاتفي بين كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمستشار الألماني، أولاف شولتز والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لبحث آخر التطورات في أوكرانيا.

وقالت الحكومة في بيان: "قرر القادة الثلاثة البقاء على اتصال وثيق مع بعضهم البعض خلال الأيام القليلة المقبلة". وتابع البيان "أبلغ ماكرون وشولتز بوتين أنه يجب حل النزاع على طاولة المفاوضات".
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:31 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
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