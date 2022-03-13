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https://arabic.sputniknews.com/20220313/أرسنال-يفوز-على-ليستر-سيتي-2---صفر-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1059861163.html
أرسنال يفوز على ليستر سيتي (2 - 0) في الدوري الإنجليزي... فيديو
أرسنال يفوز على ليستر سيتي (2 - 0) في الدوري الإنجليزي... فيديو
حقق أرسنال الإنجليزي، فوزا على ليستر سيتي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T19:29+0000
2022-03-13T19:31+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وفي المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات، أحرز توماس بارتي هدف التقدم لصالح آرسنال فى الدقيقة 11، فيما أضاف ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني في الدقيقة 59 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء.واستعاد أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، في حين يحتل ليستر سيتي المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة.
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أخبار الدوري الإنجليزي

أرسنال يفوز على ليستر سيتي (2 - 0) في الدوري الإنجليزي... فيديو

19:29 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 19:31 GMT 13.03.2022)
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDISأرسنال يتأهل لدور الستة عشر بالدوري الأوروبي
أرسنال يتأهل لدور الستة عشر بالدوري الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
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حقق أرسنال الإنجليزي، فوزا على ليستر سيتي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وفي المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات، أحرز توماس بارتي هدف التقدم لصالح آرسنال فى الدقيقة 11، فيما أضاف ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني في الدقيقة 59 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء.
واستعاد أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، في حين يحتل ليستر سيتي المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة.
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