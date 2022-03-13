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https://arabic.sputniknews.com/20220313/أطباء-بلا-حدود-توقف-بعض-أنشطتها-في-اليمن-بعد-اختفاء-اثنين-من-موظفيها-1059861598.html
"أطباء بلا حدود" توقف بعض أنشطتها في اليمن بعد اختفاء اثنين من موظفيها
"أطباء بلا حدود" توقف بعض أنشطتها في اليمن بعد اختفاء اثنين من موظفيها
أوقفت منظمة "أطباء بلا حدود" بعض أنشطتها الإنسانية في اليمن، احتجاجا على اختفاء اثنين من موظفيها قبل أسبوع في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T19:38+0000
2022-03-13T19:38+0000
الحرب على اليمن
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وأعلنت المنظمة الطبية الخيرية، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن اثنين من موظفيها اختفيا قبل أسبوع في محافظة حضرموت في الشرق، عندما كانا في طريقهما إلى محافظة مأرب في الشمال الشرقي، بحسب "رويترز".واعتبرت المنظمة أن ما حدث "عمل عنيف غير مقبول"، معربة عن "قلقها إزاء تعرض فرق المنظمة العاملة في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا للخطر في الوقت الراهن".وقالت إنها "ستوقف أنشطتها في خمس عيادات طبية متنقلة من أصل ثماني عيادات كما ستسحب دعمها لمستشفى مأرب العام بالكامل".وسبق ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية يمنية قولهم في 6 مارس/ آذار إن مسلحين خطفوا اثنين من العاملين الأجانب في منظمة أطباء بلا حدود في محافظة حضرموت، ولفتت المصادر إلى أن قوات الأمن تعتقد بأن المسلحين مرتبطون بتنظيم "القاعدة" في شبه جزيرة العرب (المصنف كتنظيم إرهابي في عدد من الدول).وكشف المصدر أن المختطفين إحداهما يحمل الجنسية الألمانية والآخر مكسيكي، واختطفا من سيارتهما.
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

"أطباء بلا حدود" توقف بعض أنشطتها في اليمن بعد اختفاء اثنين من موظفيها

19:38 GMT 13.03.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAH مركز الحجر الصحي في مدينة صنعاء اليمن
مركز الحجر الصحي في مدينة صنعاء اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
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أوقفت منظمة "أطباء بلا حدود" بعض أنشطتها الإنسانية في اليمن، احتجاجا على اختفاء اثنين من موظفيها قبل أسبوع في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وأعلنت المنظمة الطبية الخيرية، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن اثنين من موظفيها اختفيا قبل أسبوع في محافظة حضرموت في الشرق، عندما كانا في طريقهما إلى محافظة مأرب في الشمال الشرقي، بحسب "رويترز".
واعتبرت المنظمة أن ما حدث "عمل عنيف غير مقبول"، معربة عن "قلقها إزاء تعرض فرق المنظمة العاملة في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا للخطر في الوقت الراهن".
وقالت إنها "ستوقف أنشطتها في خمس عيادات طبية متنقلة من أصل ثماني عيادات كما ستسحب دعمها لمستشفى مأرب العام بالكامل".
وأكدت "إدراكها لانعكاسات هذا القرار وتأثيره المباشر على عمل فريقها في اليمن وعلى احتياجات أهالي مأرب الطبية والانسانية"، لكن في الوقت ذاته أكد أن من أولوياتها عودة "آمنة وسريعة" لموظفيها المفقودين.
وسبق ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية يمنية قولهم في 6 مارس/ آذار إن مسلحين خطفوا اثنين من العاملين الأجانب في منظمة أطباء بلا حدود في محافظة حضرموت، ولفتت المصادر إلى أن قوات الأمن تعتقد بأن المسلحين مرتبطون بتنظيم "القاعدة" في شبه جزيرة العرب (المصنف كتنظيم إرهابي في عدد من الدول).
وكشف المصدر أن المختطفين إحداهما يحمل الجنسية الألمانية والآخر مكسيكي، واختطفا من سيارتهما.
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