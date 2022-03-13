عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220313/أنصار-الله-بشأن-إعدام-اثنين-من-أسراها-تعد-واضح-للقوانين-الإنسانية-التي-لم-تراعها-السعودية-1059861253.html
"أنصار الله" بشأن إعدام اثنين من أسراها: تعد واضح للقوانين الإنسانية التي لم تراعها السعودية
"أنصار الله" بشأن إعدام اثنين من أسراها: تعد واضح للقوانين الإنسانية التي لم تراعها السعودية
أدان المكتب السياسي لجماعة "أنصارالله" في اليمن، مساء اليوم الأحد، "إعدام السعودية لـ81 شخصا بينهم 7 يمنيين من ضمنهم أسيران من أبطال الجيش واللجان الشعبية". 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T20:11+0000
2022-03-13T20:11+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104172/91/1041729179_0:46:2067:1209_1920x0_80_0_0_75fcc16e1a411e549d501e8b9512e111.jpg
واعتبر المكتب السياسي لأنصارالله، في بيان نقلته قناة المسيرة، "تلك الممارسات جريمة تضاف إلى سجل النظام السعودي الإجرامي في تعد واضح للقوانين الإنسانية التي لم يراعها"،محملا "النظام السعودي تبعات هذه الممارسات الإجرامية في تعامله مع الأسرى خارج الأطر الإنسانية والدينية والأخلاقية".واتهمت جماعة "أنصار الله" أمس السبت، المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، بإعدام اثنين من أسراها.وقالت لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله" في بيان، "فيما اقترف النظام السعودي من جريمة إعدام للعشرات من المظلومين، علمنا أن من بينهم أسيران سيق بهما لساحة الإعدام ظلما وعدونا، وتجاوزا لكل القوانين والمواثيق المؤكدة على احترام جانب أسرى الحروب دون التعرض لهم بأي أذى".وأضافت، "أن جريمة إعدام الأسيرين حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشوذاني، تُعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عنه بأي حال".ودعت لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، الأمم المتحدة إلى "التعجيل في تحريك ملف الأسرى والقيام بما يتوجب عليها من مسؤولية لمعالجة هذا الملف الانساني"، كما دعت المنظمات الدولية والمحلية إلى "إدانة هذه الجريمة ومحاسبة النظام السعودي على كل جرائمه بحق هذا الشعب"، على حد قولها.ووجهت "أنصار الله"، تحذيرا إلى السعودية، بالقول، "نحذر النظام السعودي من مغبة أفعاله الإجرامية".أعلنت الداخلية السعودية ، إعدام 81 مدانا بتهمة اعتناق الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة وارتكاب أعمال إرهابية"، بينهم 7 يمنيين.واتهمت الداخلية السعودية في بيان، من بين اليمنيين السبعة، ثلاثة هم حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشوذاني وإبراهيم أحمد علي بحري، بـ "ارتكاب عدة جرائم، منها قتل رجلي أمن، وتشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وزراعة لغم متفجر في أحد الطرق، وتهريب الأسلحة والذخائر وقنبلة يدوية".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/حزب-الله-يصدر-بيانا-بشأن-الإعدامات-الجديدة-في--السعودية-ويصفها-بـالمجزرة-المروعة-1059852898.html
https://arabic.sputniknews.com/20220313/أنصار-الله-تتهم-السعودية-بإعدام-أسيري-حرب-1059825070.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104172/91/1041729179_0:0:2067:1551_1920x0_80_0_0_bd83d829f9da0579bdeaa91de349c828.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

"أنصار الله" بشأن إعدام اثنين من أسراها: تعد واضح للقوانين الإنسانية التي لم تراعها السعودية

20:11 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED HUWAISرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط
رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED HUWAIS
تابعنا عبرGoogle news
أدان المكتب السياسي لجماعة "أنصارالله" في اليمن، مساء اليوم الأحد، "إعدام السعودية لـ81 شخصا بينهم 7 يمنيين من ضمنهم أسيران من أبطال الجيش واللجان الشعبية".
واعتبر المكتب السياسي لأنصارالله، في بيان نقلته قناة المسيرة، "تلك الممارسات جريمة تضاف إلى سجل النظام السعودي الإجرامي في تعد واضح للقوانين الإنسانية التي لم يراعها"،محملا "النظام السعودي تبعات هذه الممارسات الإجرامية في تعامله مع الأسرى خارج الأطر الإنسانية والدينية والأخلاقية".
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
"حزب الله" يصدر بيانا بشأن الإعدامات الجديدة في السعودية ويصفها بـ"المجزرة المروعة"
16:07 GMT
واتهمت جماعة "أنصار الله" أمس السبت، المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، بإعدام اثنين من أسراها.
وقالت لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله" في بيان، "فيما اقترف النظام السعودي من جريمة إعدام للعشرات من المظلومين، علمنا أن من بينهم أسيران سيق بهما لساحة الإعدام ظلما وعدونا، وتجاوزا لكل القوانين والمواثيق المؤكدة على احترام جانب أسرى الحروب دون التعرض لهم بأي أذى".
وأضافت، "أن جريمة إعدام الأسيرين حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشوذاني، تُعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عنه بأي حال".
ودعت لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، الأمم المتحدة إلى "التعجيل في تحريك ملف الأسرى والقيام بما يتوجب عليها من مسؤولية لمعالجة هذا الملف الانساني"، كما دعت المنظمات الدولية والمحلية إلى "إدانة هذه الجريمة ومحاسبة النظام السعودي على كل جرائمه بحق هذا الشعب"، على حد قولها.
ووجهت "أنصار الله"، تحذيرا إلى السعودية، بالقول، "نحذر النظام السعودي من مغبة أفعاله الإجرامية".
أعلنت الداخلية السعودية ، إعدام 81 مدانا بتهمة اعتناق الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة وارتكاب أعمال إرهابية"، بينهم 7 يمنيين.
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
"أنصار الله" تتهم السعودية بإعدام أسيري حرب
00:47 GMT
واتهمت الداخلية السعودية في بيان، من بين اليمنيين السبعة، ثلاثة هم حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشوذاني وإبراهيم أحمد علي بحري، بـ "ارتكاب عدة جرائم، منها قتل رجلي أمن، وتشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وزراعة لغم متفجر في أحد الطرق، وتهريب الأسلحة والذخائر وقنبلة يدوية".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:58 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала