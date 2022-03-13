https://arabic.sputniknews.com/20220313/أول-تعليق-من-السعودية-على-الهجوم-الصاروخي-الإيراني-الذي-استهدف-مدينة-أربيل-1059846232.html
أول تعليق من السعودية على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل
أول تعليق من السعودية على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل
أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، بيانا بشأن "الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق"، وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:16+0000
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وأعربت الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين، لهذا الهجوم الصاروخي، مؤكدة تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة، مضيفا أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "مواقع إسرائيلية سرية".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال، اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله، إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/ الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مسؤوليته-عن-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059836059.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم
أول تعليق من السعودية على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل
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أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، بيانا بشأن "الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق"، وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عنه.
وأعربت الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين، لهذا الهجوم الصاروخي، مؤكدة تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس
.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل
عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.
وحسب قناة "فيلق القدس"
التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة، مضيفا أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "مواقع إسرائيلية سرية".
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال، اليوم الأحد، إن محافظة أربيل
استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله، إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".
وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق
وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".
وفي وقت سابق من ليل السبت/ الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.
في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل
أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.