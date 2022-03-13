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https://arabic.sputniknews.com/20220313/إثيوبيا-الحكومة-تتعهد-بمحاسبة-المسؤولين-عن-حرق-مدنيين-أحياء-1059835179.html
إثيوبيا... الحكومة تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن حرق مدنيين أحياء
إثيوبيا... الحكومة تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن حرق مدنيين أحياء
تعهدت الحكومة الإثيوبية بمحاسبة من وصفتهم بـ "الجناة" الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يشاركون في إحراق مدنيين وهم على قيد الحياة. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:22+0000
2022-03-13T10:22+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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ذكرت ذلك صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير، قالت فيه إن الحكومة الإثيوبية أعلنت أمس السبت، أنها ستحاسب من ظهروا في الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لإحراق أشخاص على قيد الحياة بواسطة مجموعة من المسلحين بعضهم يرتدي زيا عسكريا.ولفتت الصحيفة إلى أن الحادث وقع في غربي البلاد بمنطقة بني شنقول - جوموز الشمالية، مشيرة إلى أن تلك المناطق تنتشر فيها أعمال عنف عرقية أودت بحياة المئات.ووصف بيان الحكومة الإثيوبية الحادث بـ "المروع"، مشيرا إلى أنه عمل غير إنساني راح ضحيته أبرياء.لكن البيان لم يذكر تاريخ حدوث هذا الحادث أو حتى المسؤولين عنه، لكنه أكد أن الحكومة الإثيوبية ستحاسب المسؤولين عن هذا العمل الوحشي بغض النظر عن هويتهم.
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العالم, أخبار إثيوبيا

إثيوبيا... الحكومة تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن حرق مدنيين أحياء

10:22 GMT 13.03.2022
© REUTERS / Baz Ratnerالشرطة الإثيوبية
الشرطة الإثيوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Baz Ratner
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تعهدت الحكومة الإثيوبية بمحاسبة من وصفتهم بـ "الجناة" الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يشاركون في إحراق مدنيين وهم على قيد الحياة.
ذكرت ذلك صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير، قالت فيه إن الحكومة الإثيوبية أعلنت أمس السبت، أنها ستحاسب من ظهروا في الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لإحراق أشخاص على قيد الحياة بواسطة مجموعة من المسلحين بعضهم يرتدي زيا عسكريا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحادث وقع في غربي البلاد بمنطقة بني شنقول - جوموز الشمالية، مشيرة إلى أن تلك المناطق تنتشر فيها أعمال عنف عرقية أودت بحياة المئات.
ووصف بيان الحكومة الإثيوبية الحادث بـ "المروع"، مشيرا إلى أنه عمل غير إنساني راح ضحيته أبرياء.
لكن البيان لم يذكر تاريخ حدوث هذا الحادث أو حتى المسؤولين عنه، لكنه أكد أن الحكومة الإثيوبية ستحاسب المسؤولين عن هذا العمل الوحشي بغض النظر عن هويتهم.
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