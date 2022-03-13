إسرائيل تعلن حالة الاستنفار في القدس استعدادا لقدوم شهر رمضان
© REUTERS / AMMAR AWADرجل فلسطيني يصلي بينما تتجمع الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات في المجمع الذي يضم المسجد الأقصى، وسط توتر بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازل على أراض يطالب بها اليهود مستوطنون في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة بالقدس، 7 مايو/ أيار 2021
أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، حالة الاستنفار في مدينة القدس المحتلة والبلدات العربية في الضفة الغربية، استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك.
وأجرت القناة العبرية الـ14، مساء اليوم الأحد، لقاء مع المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إيلي ليفي، الذي أكد أن قواته أعلنت حالة الاستنفار والاستعداد لأي مواجهات مرتقبة بين المستوطنين المتشددين والفلسطينيين في بلدات القدس والبلدات المحيطة بها ومدن الضفة الغربية.
מתכוננים לחודש הרמאדן | דובר משטרת ישראל, אלי לוי על הערכות המשטרה למניעת הסתה ואלימות בירושלים והיישובים המעורבים#עכשיו_בוקר@TalMeir2 @10elilevi pic.twitter.com/AnwDtAJrtf— עכשיו 14 (@Now14Israel) March 13, 2022
وأوضحت القناة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني أن الشرطة الإسرائيلية تجري تقييما للوضع في بلادها لمنع التحريض والعنف في شهر رمضان.
وفي السياق نفسه، زار وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، العاصمة الأردنية، عمان، الخميس الماضي، والتقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث نشر لابيد تغريدة على حسابه، أكد من خلالها أن بلاده تتمتع بعلاقة مميزة مع المملكة الأردنية تضمن مستقبلا أفضل للشعبين، مضيفا بأن السلام بين الجانبين، الأردني والإسرائيلي، ليس حسن الجوار فحسب، بل هو مسؤولية أخلاقية تجاه كلا الشعبين.
נפגשתי היום בעמאן עם מלך ירדן עבדאללה השני @KingAbdullahII.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) March 10, 2022
סיכמנו כי יש לפעול יחד בעיקר לקראת חודש הרמאדן וחג הפסח והדאגה מהמתיחות הבטחונית בירושלים. pic.twitter.com/Za2ol5qMSz
وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أنه ناقش مع العاهل الأردني العمل على تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية ومدينة القدس، وتعزيز التفاهم بين الطرفين، خاصة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح.
ويشار إلى أن المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين التي وقعت في شهر رمضان من العام الماضي، قد ساعدت على إشعال حرب في مايو/أيار في قطاع غزة.
ومن المعروف أن الأردن تتولى الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس.