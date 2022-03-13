https://arabic.sputniknews.com/20220313/إسرائيل-تعلن-حالة-الاستنفار-في-القدس-استعدادا-لقدوم-شهر-رمضان-1059845323.html

إسرائيل تعلن حالة الاستنفار في القدس استعدادا لقدوم شهر رمضان

إسرائيل تعلن حالة الاستنفار في القدس استعدادا لقدوم شهر رمضان

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، حالة الاستنفار في مدينة القدس المحتلة والبلدات العربية في الضفة الغربية، استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

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وأجرت القناة العبرية الـ14، مساء اليوم الأحد، لقاء مع المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إيلي ليفي، الذي أكد أن قواته أعلنت حالة الاستنفار والاستعداد لأي مواجهات مرتقبة بين المستوطنين المتشددين والفلسطينيين في بلدات القدس والبلدات المحيطة بها ومدن الضفة الغربية.وأوضحت القناة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني أن الشرطة الإسرائيلية تجري تقييما للوضع في بلادها لمنع التحريض والعنف في شهر رمضان.وفي السياق نفسه، زار وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، العاصمة الأردنية، عمان، الخميس الماضي، والتقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث نشر لابيد تغريدة على حسابه، أكد من خلالها أن بلاده تتمتع بعلاقة مميزة مع المملكة الأردنية تضمن مستقبلا أفضل للشعبين، مضيفا بأن السلام بين الجانبين، الأردني والإسرائيلي، ليس حسن الجوار فحسب، بل هو مسؤولية أخلاقية تجاه كلا الشعبين.وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أنه ناقش مع العاهل الأردني العمل على تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية ومدينة القدس، وتعزيز التفاهم بين الطرفين، خاصة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح.ويشار إلى أن المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين التي وقعت في شهر رمضان من العام الماضي، قد ساعدت على إشعال حرب في مايو/أيار في قطاع غزة.ومن المعروف أن الأردن تتولى الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس.

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