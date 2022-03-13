https://arabic.sputniknews.com/20220313/إعلام-إسرائيلي-رقم-قياسي-من-اللاجئين-الأوكرانيين-يصل-إلى-تل-أبيب-اليوم-1059829416.html
إعلام إسرائيلي: رقم قياسي من اللاجئين الأوكرانيين يصل إلى تل أبيب اليوم
إعلام إسرائيلي: رقم قياسي من اللاجئين الأوكرانيين يصل إلى تل أبيب اليوم
قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن رقما قياسيا من اللاجئين الأوكرانيين سوف يصل إلى إسرائيل اليوم الأحد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T07:58+0000
2022-03-13T07:58+0000
2022-03-13T07:58+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1048960384_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_a6444ba89c4854137fd679923b3af9a3.jpg
وحسب موقع قناة i24 من المقرر أن يصل إلى إسرائيل اليوم الأحد 600 لاجئ أوكراني دفعة واحدة.ووفقا لما نقلته القناة الإسرائيلية عن وزارة الهجرة في تل أبيب، فإن هذا الرقم من المهاجرين (600) هو رقم قياسي للاجئي أوكرانيا الذين يصلون في يوم واحد إلى إسرائيل منذ بداية العمليات العسكرية في بلادهم.وأكدت القناة الإسرائيية أن أرقام وزارة الهجرة تؤكد وصول 122 مهاجرا من بولندا صباح اليوم الأحد، وسيصل ظهر اليوم أيضا 170 مهاجرًا من مولدوفا، ثم بعد الظهر 162 مهاجراً، وفي المساء سيصل 160 مهاجرا.وكانت وزارة الهجرة الإسرائيلية قد أقامت غرفة متابعة في مطار بن غوريون، تعمل على مدار 24 ساعة في حالة الطوارئ بسبب الأحداث في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/أوكرانيا-ترفع-دعوى-قضائية-ضد-إسرائيل-بشأن-التعامل-مع-اللاجئين-1059817688.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1048960384_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_240c18e0967e751baa1dae651ffdb98d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام إسرائيلي: رقم قياسي من اللاجئين الأوكرانيين يصل إلى تل أبيب اليوم
تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن رقما قياسيا من اللاجئين الأوكرانيين سوف يصل إلى إسرائيل اليوم الأحد.
وحسب موقع قناة i24
من المقرر أن يصل إلى إسرائيل اليوم الأحد 600 لاجئ أوكراني دفعة واحدة.
ووفقا لما نقلته القناة الإسرائيلية عن وزارة الهجرة في تل أبيب، فإن هذا الرقم من المهاجرين
(600) هو رقم قياسي للاجئي أوكرانيا الذين يصلون في يوم واحد إلى إسرائيل منذ بداية العمليات العسكرية في بلادهم.
وأكدت القناة الإسرائيية أن أرقام وزارة الهجرة تؤكد وصول
122 مهاجرا من بولندا صباح اليوم الأحد، وسيصل ظهر اليوم أيضا 170 مهاجرًا من مولدوفا، ثم بعد الظهر 162 مهاجراً، وفي المساء سيصل 160 مهاجرا.
ونقلت القناة عن الوزارة الإسرائيلية تأكيدها أن عطلة نهاية الأسبوع، تشهد دوما وصول أعداد غفيرة، من اللاجئين الأوكرانيين.
وكانت وزارة الهجرة الإسرائيلية قد أقامت غرفة متابعة في مطار بن غوريون، تعمل على مدار 24 ساعة في حالة الطوارئ بسبب الأحداث في أوكرانيا.