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https://arabic.sputniknews.com/20220313/إعلام-إسرائيلي-رقم-قياسي-من-اللاجئين-الأوكرانيين-يصل-إلى-تل-أبيب-اليوم-1059829416.html
إعلام إسرائيلي: رقم قياسي من اللاجئين الأوكرانيين يصل إلى تل أبيب اليوم
إعلام إسرائيلي: رقم قياسي من اللاجئين الأوكرانيين يصل إلى تل أبيب اليوم
قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن رقما قياسيا من اللاجئين الأوكرانيين سوف يصل إلى إسرائيل اليوم الأحد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T07:58+0000
2022-03-13T07:58+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب موقع قناة i24 من المقرر أن يصل إلى إسرائيل اليوم الأحد 600 لاجئ أوكراني دفعة واحدة.ووفقا لما نقلته القناة الإسرائيلية عن وزارة الهجرة في تل أبيب، فإن هذا الرقم من المهاجرين (600) هو رقم قياسي للاجئي أوكرانيا الذين يصلون في يوم واحد إلى إسرائيل منذ بداية العمليات العسكرية في بلادهم.وأكدت القناة الإسرائيية أن أرقام وزارة الهجرة تؤكد وصول 122 مهاجرا من بولندا صباح اليوم الأحد، وسيصل ظهر اليوم أيضا 170 مهاجرًا من مولدوفا، ثم بعد الظهر 162 مهاجراً، وفي المساء سيصل 160 مهاجرا.وكانت وزارة الهجرة الإسرائيلية قد أقامت غرفة متابعة في مطار بن غوريون، تعمل على مدار 24 ساعة في حالة الطوارئ بسبب الأحداث في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/أوكرانيا-ترفع-دعوى-قضائية-ضد-إسرائيل-بشأن-التعامل-مع-اللاجئين-1059817688.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام إسرائيلي: رقم قياسي من اللاجئين الأوكرانيين يصل إلى تل أبيب اليوم

07:58 GMT 13.03.2022
© AP Photo / Oded Baliltyمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، صور من أرشيف2021
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، صور من أرشيف2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Oded Balilty
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قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن رقما قياسيا من اللاجئين الأوكرانيين سوف يصل إلى إسرائيل اليوم الأحد.
وحسب موقع قناة i24 من المقرر أن يصل إلى إسرائيل اليوم الأحد 600 لاجئ أوكراني دفعة واحدة.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 24 يوليو/ تموز 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
أوكرانيا ترفع دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن التعامل مع اللاجئين
أمس, 19:24 GMT
ووفقا لما نقلته القناة الإسرائيلية عن وزارة الهجرة في تل أبيب، فإن هذا الرقم من المهاجرين (600) هو رقم قياسي للاجئي أوكرانيا الذين يصلون في يوم واحد إلى إسرائيل منذ بداية العمليات العسكرية في بلادهم.
وأكدت القناة الإسرائيية أن أرقام وزارة الهجرة تؤكد وصول 122 مهاجرا من بولندا صباح اليوم الأحد، وسيصل ظهر اليوم أيضا 170 مهاجرًا من مولدوفا، ثم بعد الظهر 162 مهاجراً، وفي المساء سيصل 160 مهاجرا.

ونقلت القناة عن الوزارة الإسرائيلية تأكيدها أن عطلة نهاية الأسبوع، تشهد دوما وصول أعداد غفيرة، من اللاجئين الأوكرانيين.

وكانت وزارة الهجرة الإسرائيلية قد أقامت غرفة متابعة في مطار بن غوريون، تعمل على مدار 24 ساعة في حالة الطوارئ بسبب الأحداث في أوكرانيا.
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