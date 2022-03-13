https://arabic.sputniknews.com/20220313/إعلام-احتمال-وقوع-إصابات-بشرية-بين-صفوف-الموساد-في-هجوم-أربيل-مرتفع-للغاية-1059849325.html

إعلام: احتمال وقوع إصابات بشرية بين صفوف "الموساد" في هجوم أربيل مرتفع للغاية

إعلام: احتمال وقوع إصابات بشرية بين صفوف "الموساد" في هجوم أربيل مرتفع للغاية

رجحت وكالة إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، وقوع إصابات بشرية بين صفوف جهاز "الموساد" الإسرائيلي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل بشمال العراق، مؤكدا أن... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T14:52+0000

2022-03-13T14:52+0000

2022-03-13T14:52+0000

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ونقلت وكالة تسنيم، عن مصدر مطلع على تفاصيل الضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري الإيراني لمقر قيل أنه مقر لمواقع إسرائيلية، في مدينة أربيل بالعراق، أن جميع الصواريخ أصابت الهدف، وأنه "تمت معاقبة الصهاينة بـ10 صواريخ إيرانية دقيقة من طراز فاتح، بما في ذلك صواريخ فاتح 110".وأفاد المصدر بأن "مركز إصابة الصواريخ كان مقر تجمع عدد كبير من الصهاينة، الذي يبعد عن المقر العسكري للأمريكيين، وبالنظر إلى عدد الأشخاص الموجودين في هذه القاعدة، فإن احتمال وقوع إصابات بشرية من هذا الكيان مرتفع للغاية".وبشأن أسباب توجيه هذه الضربة الإيرانية، أشار المصدر إلى أن "بعض الأعمال الصهيونية الشريرة قد وقعت مؤخرا ضد إيران، انطلاقاً من الأراضي العراقية، ولذا قرر الحرس الثوري معاقبة الكيان على نفس الأرض، وإذا استمرت هذه الأعمال الشريرة، فسوف يتلقون الرد بنفس المستوى على الأقل، ولكن بدرجة أعلى بكثير ومن مكان لا يتوقعوه".وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "مواقع إسرائيلية سرية".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال، اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/ الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مسؤوليته-عن-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059836059.html

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